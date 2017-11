Diese Musik-Acts begrüßt Barbara Schöneberger auf der ESC-Party

Am 13. Mai steigt in Kiew der Eurovision Song Contest. Das Erste wird die Show wieder wie gewohnt übertragen. Davor und danach begrüßt Moderatorin Barbara Schöneberger (43, "Bekannt aus Funk und Fernsehen" ) die TV-Zuschauer mit den Sendungen "Countdown für Kiew" (20:15 Uhr) und "Grand Prix Party" (0:20 Uhr) live von der Hamburger Reeperbahn.

Dort werden unter anderem die ESC-Gewinnerin Nicole, Ex-Spice-Girl Melanie C, Soul-Sängerin Joy Denalane, die Kelly Family sowie die schwedischen Popstars von Mando Diao und der deutsche Shootingstar Wincent Weiss auftreten. Außerdem will der NDR zu einem späteren Zeitpunkt noch einen weiteren Act bekanntgeben.

Für Deutschland geht beim ESC Levina mit dem Song "Perfect Life" an den Start. Die 1991 in Bonn geborene Sängerin wird ebenfalls vor und nach dem größten Musikwettbewerb der Welt in Live-Schalten aus der ukrainischen Hauptstadt zugeschaltet sein und erzählen, was sie vor Ort so alles erlebt.