"Die große ProSieben Völkerball Meisterschaft": Diese Stars sind dabei

Es ist wieder so weit: Thore Schölermann (32) und Viviane Geppert (25) moderieren am Samstag, den 1. April 2017, "Die große ProSieben Völkerball Meisterschaft" live aus dem Gerry-Weber-Stadion in Halle. Die zweite Ausgabe der ulkigen Promi-Show, in der das Team Bachelor 2016 am Ende die Oberhand behalten konnte. Der beliebte Sportkommentator Elmar Paulke wird an der Seite des Moderationsduos durch das außergewöhnliche Sport-Event führen. Auf der Musikbühne gibt es ebenfalls Promis zu bewundern: Die US-Band Welshly Arms wird ihre Hit "Legendary" zum Besten geben. Doch welche Stars treten überhaupt an?

Diese Promis sind dabei:

Team "Weltmeister": u.a. mit Kevin Kuske, Marie Lang, Johannes Rydzek, Frank Stäbler und Thomas Rupprath

Team "SAT.1 Frühstücksfernsehen": u.a. mit Marlene Lufen, Matthias Killing, Daniel Boschmann und Carsten "Zimbo" Zimmermann

Team "Internet": u.a. mit Sophia Thiel, KsFreakWhatElse, KrappiWhatelse, Marcel und Sonny sowie David Rüssel

Team "Hardcore": u.a. mit Martin Kesici, "Evil" Jared, Detlef Steves und Mola Adebisi

Team "Bachelor": u.a. mit Paul Janke, Sarah Nowak, Christian Tews und Alisa Persch

Team "Dschungel": u.a. mit Marc Terenzi, Hanka Rackwitz, Florian Wess, Alexander "Honey" Keen und Gina-Lisa Lohfink

Team "Natürliche Schönheit": u.a. mit Micaela Schäfer, Ingrid Pavic, Cathy Lugner und Arnold Wess

Team "Mallorca": u.a. mit Jürgen Milski, Loona, Tim Toupet und Costa Cordalis