" /> Der Kultroman "Das Parfum" kommt als Mini-Serie ins TV

Neuer Krimi in der Mache: Inspiriert von Patrick Süskinds (68) Kultroman "Das Parfum" und basierend auf einer Idee von Oliver Berben (45), arbeitet ZDFneo zusammen mit Constantin Television und Movie an der sechsteiligen Serie "Die Geschichte eines Parfums" (Arbeitstitel). Die laut dem Sender als "Crime-Story" angelegte Mini-Serie wird ab Juli 2017 in Deutschland und Frankreich gedreht.

Emmy-Gewinner Philipp Kadelbach (42, "Unsere Mütter, unsere Väter" ) wird Regie führen, das Drehbuch stammt aus der Feder von Eva Kranenburg. Produziert wird die Serie von Oliver Berben und Sarah Kirkegaard. Zur schauspielerischen Besetzung gibt es bisher keine Informationen.

Worum geht es in "Die Geschichte eines Parfums"?

"Die Geschichte eines Parfums" erzählt von einer brutalen Mordserie in einer Kleinstadt am Niederrhein. Die Verbrechen führen in die Vergangenheit von fünf Internatsschülern, die auf Suche nach Liebe und Macht mit dem Geheimnis menschlichen Dufts experimentieren.