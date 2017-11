" /> Das passiert heute in den Soaps

17:30 Uhr, RTL: Unter uns

Till erkennt geschockt, dass ihn seine monströse Tat bis in seine Träume verfolgt. Für einen kurzen Moment spielt er mit den Gedanken, sich Eva anzuvertrauen, doch die Scham überwiegt. Ringos Gefühle fahren Achterbahn, als sich aus einer ausgelassenen Partynacht ein leidenschaftlicher Vierer mit Valentin und zwei Frauen ergibt. Britta ist hin- und hergerissen, als sie unerwartet eine Traumlocation für ihre Hochzeit findet. Sie hat zwar Rufus zuliebe in eine einfache Hochzeit im Schiller eingewilligt, doch sie merkt, dass sie sich etwas vorgemacht hat.

18:00 Uhr, RTL II: Köln 50667

Elli erklärt Rocco schweren Herzens, dass sie ihn nicht mehr sehen will. Sie hat sich vorgenommen, den Pogallas aus dem Weg zu gehen, um die Familie nicht zu zerstören. Um ihren Vater und Schwester Kathi zu versöhnen, hat Jule ihren Vater Robert eingeladen. Der ist ziemlich überrascht, Kathi zu sehen, da er sie in Tansania vermutet.

RTL II: Berlin - Tag & Nacht

Während Milla endlich einen Hochzeitstermin festlegen möchte, wird Leon unsicher, ob er wirklich schon bereit ist für die Ehe. Nach einem gemeinsamen Tag mit Kim ist Malte hin und weg von ihr. Leider ist diese nicht so angetan von Malte und lässt ihn das auch wissen.

19:05 Uhr, RTL: Alles was zählt

Simone hat eine Idee, wie sie die Rache an Richard vorantreiben kann, doch dafür muss sie ihn in eine Falle locken. Während Richard weiter versucht, bei Pachlhuber Punkte zu sammeln, ertappt dieser Richard und Isabelle scheinbar inflagranti. Tim und Marie würden am liebsten ewig ihre Auszeit am See genießen. Endlich lässt Tim seine Liebe zu Marie zu, doch als er sein Herz öffnet, kommen noch andere Erinnerungen in sein Bewusstsein - und die werfen einen Schatten auf das frische Liebesglück.

19:40 Uhr, RTL: Gute Zeiten, schlechte Zeiten

Maren verwirft ihren Verdacht, dass John das Mauerwerk betrügt, als Unfug, während John mit Schwarzgeldern tatsächlich die Lieferanten bezahlt. Als ein Gast vom Vortag nachträglich eine Rechnung einfordert und sein Tisch wie von Zauberhand aus dem Kassensystem verschwunden ist, flammt Marens Misstrauen erneut auf und sie kommt John auf die Schliche... Sunny ist zutiefst schockiert über Chris' düstere Gedanken und drängt Felix, dass er Chris' Situation verändert. Alarmiert verteidigt Felix seine Entscheidung und offenbart Sunny dabei, dass es Chris schon länger nicht gut geht. Sunny kann nicht glauben, dass Felix mit ihr unter diesen Umständen in den Urlaub fahren wollte und besteht auf eine dringende Klärung.