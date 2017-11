" /> Das passiert heute in den Soaps

17:30 Uhr, RTL: Unter uns

Ringos Gefühle fahren Achterbahn, als sich aus einer ausgelassenen Partynacht ein leidenschaftlicher Vierer mit Valentin und zwei Frauen ergibt. Um Valentin nicht zu überfordern, lässt Ringo ihn in dem Glauben, kein gesteigertes sexuelles Interesse an ihm zu haben. Umso euphorischer ist Ringo, als seine Taktik aufzugehen scheint: Denn Valentin hat an der heißen Liebesnacht Gefallen gefunden und will diese so schnell wie möglich wiederholen!

18:00 Uhr, RTL II: Köln 50667

Jule ist fest entschlossen, das zerrüttete Verhältnis zu ihrer Schwester Kathi zu kitten. Doch diese lässt Jule böse auflaufen. Sam ist überglücklich, als sie und Jay Oh vom Plattenlabel ins Büro bestellt werden. Sie sind sich sicher, dass sie nun einen Plattenvertrag erhalten. Sam fällt aus allen Wolken, als sie völlig unerwartet von den Plattenbossen des Songdiebstahls bezichtigt wird.

19:00 Uhr, RTL II: Berlin - Tag & Nacht

Milla hat Geburtstag doch sie befürchtet, dass Leon diesen besonderen Tag vergessen hat. Aus Trotz beschließt sie, ohne ihren Verlobten zu feiern. Doch Leon hat eine ganz besondere Überraschung für Milla. Emmi ist total nervös, denn Claudia kommt auf das Hausboot, um einen Oma-Tag mit Ben zu verbringen. Wird Claudia die Beziehung von Krätze und Emmi befürworten?

19:05 Uhr, RTL: Alles was zählt

Vincent setzt alles daran, um vor dem Pumpwerk-Cup an das wichtige Strategiepapier von Jenny und Deniz zu kommen. Da Pollmann es weder im Pumpwerk noch auf Deniz Laptop finden kann, vermutet Vincent es in der Villa Steinkamp. Vincent schreckt nicht davor zurück, Michelle zu instrumentalisieren, um sich dort Zugang zu verschaffen. Simone ist wenig begeistert, als Pachlhuber nach Essen kommt, um wegen der schleppenden VibraSplash-Vermarktung Druck zu machen. Doch dann bemerkt sie, dass Pachlhuber noch etwas für Isabelle empfindet. Simone beschließt das zu nutzen, um ihre Rache an Richard voranzutreiben.

19:40 Uhr, RTL: Gute Zeiten, schlechte Zeiten

Emily und der neue Designer können sich nicht riechen. Als die Situation zu eskalieren droht, nimmt Sophie ihre Freundin schwer ins Gebet und gibt ihr Tipps in Sachen Impulskontrolle, die sie aus ihren Management-Seminaren kennt. Während Chris mit seinen Dämonen kämpft, hat Sunny kein gutes Gefühl, in den Urlaub abzureisen und ihn alleine zurückzulassen. Zumindest würde sie ihn gerne nochmal besuchen. Felix zeigt sich verständnisvoll, sorgt jedoch vor, dass Sunny nichts von Chris' Zustand erfährt. Umso geschockter ist Sunny, als sie Chris' Verzweiflung sieht...