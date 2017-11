" /> Das passiert heute in den Soaps

17:30 Uhr, RTL: Unter uns

Malte und Caro glauben irrtümlich, dass der jeweils andere nochmal heiraten möchte. Obwohl beide nicht wieder heiraten wollen, wollen sie den anderen auch nicht durch eine Abfuhr verletzen. Doch Caro wird beim Anblick des streitenden Brautpaares Rufus und Britta endgültig klar, dass sie diesen Weg nie wieder einschlagen will. Doch da geht Malte schon vor ihr auf die Knie. Caro gerät in Panik...

18:00 Uhr, RTL II: Köln 50667

Jan stürzt sich in seinen Plan, durch zusätzliche Taxischichten möglichst viel Geld für die Reparatur seines maroden Reihenhauses zu verdienen. Als ihm jedoch das Taxi wegen Spritmangels liegenbleibt und ihm ein lukrativer Auftrag durch die Lappen geht, macht er Felix dafür verantwortlich. Jule will für Marc die Terrasse in ein kleines Strandparadies verwandeln, wobei sie ausgerechnet Flos Hilfe annehmen muss. Beim Dekorieren geraten die beiden wie erwartet in Streit.

19:00 Uhr, RTL II: Berlin - Tag & Nacht

Marc berichtet, dass er einen Job auf Mallorca angenommen hat, weshalb er und Kim Berlin verlassen wollen. Nach einer gemeinsam verbrachten Nacht, entwickelt Alessia noch mehr Gefühle für David. André versucht Lettura mit seinem Charme und einer Tanzeinlage zu überreden, dass er, Milla und Leon gemeinsam ins Loft ziehen können.

19:05 Uhr, RTL: Alles was zählt

Nachdem Ben seinen Rachepakt mit Simone besiegelt hat, legt er sich eine offizielle Erklärung zurecht, warum er jetzt doch in der Stadt bleibt. Während seine Freunde sich darüber freuen und auch Richard leise Hoffnung schöpft, sich irgendwann wieder mit Ben versöhnen zu können, fällt es Ben nicht leicht, seine Freunde fortan anzulügen.

19:40 Uhr, RTL: Gute Zeiten, schlechte Zeiten

Nach dem Brand im Spätkauf fühlt sich Jonas am Tiefpunkt: Keine Wohnung, kein Erfolg, keine Perspektive. Auch Maren kann er nichts mehr vormachen, und er lässt zum ersten Mal Selbstzweifel blicken. Maren schafft es aber, Jonas mit klaren Worten und Unterstützung aus seinem Loch zu holen. Mit neuer Energie und einem durchdachten Plan macht sich Jonas daran, seine Zukunft anzugehen...