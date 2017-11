" /> Das passiert heute in den Soaps

17:30 Uhr, RTL: Unter uns

KayC ist fassungslos, dass Bremer, der sie vergewaltigen wollte, sie nun wegen Verleumdung verklagt. Wütend beschließt sie, sich dagegen zur Wehr zu setzen. Sie verlangt von Tobias, dass er sie als Anwalt verteidigt. Doch Tobias ist noch zu verärgert wegen des brisanten Interviews, mit dem KayC ihn reingeritten hat, und lehnt ab. Erst Elli und Easy bringen ihn zum Einlenken. Doch als er halbherzig auf KayC zugeht, ist die ihrerseits zu stolz, um auf sein Hilfsangebot einzugehen. Sie verkündet, dass sie sich einen anderen Anwalt sucht.

18:00 Uhr, RTL II: Köln 50667

Elli zerstreitet sich mit Alex und zieht für ein paar Tage zu Chico. Gemeinsam mit ihren Freunden traut sie sich nochmal auf den Schrottplatz, fest entschlossen, ihrem Vater von ihrer Existenz zu erzählen. Kevin und Diego sind scharf auf ein VIP-Ticket, das Patrick übrig hat. Beide verzichten zunächst darauf, weil sie angeblich nicht ohne den anderen fahren wollen. Doch Kevin und Diego beschließen hinterrücks Patrick davon zu überzeugen, dass sie die richtige Begleitung für sie wären.

19:00 Uhr, RTL II: Berlin - Tag & Nacht

Leon ist hochmotiviert, weil Basti ihn, Malte, Emilio und Jannes mit dem Strip-Event beauftragt hat. Doch beim Auftritt geht so einiges schief. Brian ermutigt Eule, ihren Job zu kündigen und stattdessen mit ihm an ihrer eigenen Musik zu arbeiten. Dabei kommt es zu einem Kuss zwischen den beiden. Jannes kocht vor Eifersucht.

19:05 Uhr, RTL: Alles was zählt

Marie und Tim genießen ihr junges Liebesglück, während die WG Bewohner, allen voran Ingo, sich erst mal an diesen Gedanken gewöhnen müssen. Frisch verliebt nehmen die beiden spontan Reißaus, um ihre neue Zweisamkeit fernab von neugierigen Freunden und lästigem Trainingsalltag genießen zu können.

19:40 Uhr, RTL: Gute Zeiten, schlechte Zeiten

John will die Bilanzen des Mauerwerks nicht mehr mit Schwarzgeld frisieren. Da dies die Finanzlage wieder verschärft, kommt Leon zu dem Schluss, dass man nun doch Kündigungen in Betracht ziehen muss. Als Leon es aber nicht schafft, Maren zu feuern, will John die schwere Aufgabe übernehmen. Doch dann ist es ausgerechnet Maren, die ihn aus einer pikanten Notlage rettet.