" /> Das passiert heute in den Soaps

17:30 Uhr, RTL: Unter uns

KayC hat dem "Kölner Blitz" Interna rund um die Ermittlungen von Opitz' Flucht verraten. Tobias kocht vor Wut, da sie ihn als Quelle genannt hat. KayC versteht die Aufregung nicht. Sie hat den Fans ihrer neuen Serie doch nur beweisen wollen, dass sie sich sehr wohl auf dem juristischen Gebiet auskennt. Tatsächlich hat sie damit Erfolg, doch dann wird KayC knallhart auf den Boden der Realität zurückgeholt.

18:00 Uhr, RTL II: Köln 50667

Nachdem Emmi und Krätze sich etwas nähergekommen sind, offenbart Krätze ihr seine Gefühle. Beide beschließen jedoch, dass es besser ist, die Freundschaft nicht aufs Spiel zu setzen. Als Eule ihren Ex-Freund Brian am Ramones-Museum trifft, merkt sie schnell, dass ihr die Freundschaft zu Brian sehr wichtig ist und sie diese erhalten möchte.

19:00 Uhr, RTL II: Berlin - Tag & Nacht

Krätze ist morgens wegen Ben völlig übermüdet. Claudia überzeugt ihn schließlich, zu einer Vaterberatung zu gehen, um wenigstens Elterngeld zu beantragen, da Krätze für sich selbst staatliche Unterstützung ablehnt. Jannes will mit Malte einen Bro-Tag verbringen, doch der hat einen Flirt mit Estelle aus Inges Tanzschule am Laufen. Malte zuliebe geht Jannes mit in die Tanzschule, wo Estelle versucht, hinter Maltes Rücken mit Jannes zu flirten.

19:05 Uhr, RTL: Alles was zählt

Tim ist vor den Kopf gestoßen, als Marie ihm nach seinem halbherzigen Bekenntnis, es mit ihr versuchen zu wollen, eine Abfuhr erteilt. Während Marie endgültig genug hat von Tims Unentschlossenheit, redet dieser sich ein, dass es wahrscheinlich besser so ist. Doch dann appelliert Ronny an Tims Kampfgeist.

19:40 Uhr, RTL: Gute Zeiten, schlechte Zeiten

Lilly nimmt es mit, als Sunny sie über Chris' Schuldeingeständnis informiert. Ausgerechnet Tuner, der Lillys Verdächtigungen gegen Felix nicht nachvollziehen konnte, kann Lilly jedoch trösten und ablenken. Dabei kommt es den beiden Freunden gerade gelegen, dass sie einen Hausboot-Ausflug gewinnen. Eine willkommene Auszeit vom Alltag.