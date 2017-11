" /> Das passiert heute in den Soaps

17:30 Uhr, RTL: Unter uns

Caro zu Liebe versucht Malte mit Bambis Hilfe seine Angst vor dem Sprung zu überwinden. Caro ahnt davon nichts und ist nach Maltes Ansage weiterhin enttäuscht. Umso mehr freut sie sich, als Malte sie mit der Entscheidung überrascht, dass sie noch heute den Sprung machen werden. Auf dem Flugplatz bekommt Malte jedoch erneut Angst vor der eigenen Courage. Doch als sich die Türen des Flugzeugs öffnen, heißt es für ihn: Mann oder Maus.

18:00 Uhr, RTL II: Köln 50667

Elli plant, einen Privatdetektiv für die Suche nach ihrem Vater zu engagieren. Alex macht sich indes große Sorgen, dass das Ergebnis des Vaterschaftstests offenbaren könnte, dass Schrotti der Vater von Elli und Leonie ist. Holly und Jan haben sich einen Experten für Schimmel ins Haus bestellt, der ihnen mitteilt, dass die Beseitigung des Schimmels 20.000 Euro kosten würde.

19:00 Uhr, RTL II: Berlin - Tag & Nacht

Emmi stürzt sich in ein Date und Krätze reagiert eifersüchtig. Er ist sich nicht sicher, ob er mit seinen Gefühlen alleine dasteht. Zurück in Berlin vermisst Jannes seine alte Zeit im Loft. Alle außer Eule wollen den Kampf ums Loft nicht aufgeben. Jannes vermutet, dass Brian der Grund ist, weshalb Eule nicht mehr einziehen möchte.

19:05 Uhr, RTL: Alles was zählt

Tim stößt Marie aus Angst vor seinen Gefühlen vor den Kopf. Auch wenn es ihm sofort wieder leidtut und er eingesteht, sie natürlich zu mögen, bleibt Marie hart: Sie hat keine Lust auf das Hin und Her. So wird Tim klar: Wenn er Marie will, dann geht das nur, wenn er sich wirklich auf eine Beziehung mit ihr einlässt.

19:40 Uhr, RTL: Gute Zeiten, schlechte Zeiten

Emily sieht nervös einem Termin mit der Geschäftsführerin von City Stylz entgegen, bei dem die Fortsetzung der Zusammenarbeit mit Tussi Attack geklärt werden soll. Als Emily merkt, dass Pauls Anwesenheit die Stimmung der anspruchsvollen Modemanagerin hebt, verlangt sie von ihrem Freund, noch ein wenig länger den "heißen Handwerker" zu spielen. Doch dann geht das Manöver nach hinten los.