" /> Das passiert heute in den Soaps

17:30 Uhr, RTL: Unter uns

Eva und Till sind fassungslos: Um eine Haar hätte Opitz es geschafft, Noah zu entführen, was Benedikt in letzter Sekunde verhindern konnte. Während Eva Till endgültig überzeugen kann, auf die Hilfe der Polizei zu vertrauen und Schutz in einer geheimen Wohnung zu suchen, bleibt Benedikt stur. Er will vor Opitz nicht klein beigeben und erst recht nicht, seine gerade erst wieder aufgenommenen Geschäfte durch seine Abwesenheit gefährden. Benedikt weiß, dass Noahs Entführung erst der Anfang war! Und so bereitet er sich mit gutem Grund auf den Ernstfall vor.

18:00 Uhr, RTL II: Köln 50667

Alex grübelt, ob er der Spur nach Ellis vermeintlichem Vater auf dem Schrottplatz weiter nachgehen soll und ob er Elli in sein Wissen einweihen soll. Nach einem Gespräch mit ihr beschließt er jedoch, erstmal auf eigene Faust weiter zu agieren. Da Manu immer wieder wegen Geldproblemen mit Sophia in Streit gerät und ihre Beziehung darunter leidet, beschließt er, Frank nochmal auf sein Jobangebot anzusprechen.

19:00 Uhr, RTL II: Berlin - Tag & Nacht

Erneut verbringt Leon eine Nacht im Matrix Loft, weil er Millas Illusion über die glückliche Ehe ihrer Eltern, nicht zerstören mag. Für Milla steht fest, dass Leon sein Versprechen erneut gebrochen hat und zieht Konsequenzen. Beim Volleyballspiel nähern sich Alessia und David an. Bis zu dem Moment, in dem Alessia ein peinliches Missgeschick passiert.

19:05 Uhr, RTL: Alles was zählt

Nach der gemeinsamen Nacht kann Marie nicht fassen, dass sich Tim schon wieder entzieht und ahnt nicht, dass Tim längst Gefühle für sie hat, die er aber nicht zulassen will. Schließlich ist es Ronny, der Marie zum Nachdenken bringt: Steckt hinter Tims widersprüchlicher Haltung vielleicht mehr? Marie will endlich Klarheit haben und konfrontiert Tim.

19:40 Uhr, RTL: Gute Zeiten, schlechte Zeiten

Katrin weiß nicht, was sie von Laura halten soll. Einerseits hat sie wegen des Armbandes gelogen, andererseits hilft sie selbstlos Norbert und war mit Till befreundet. Katrin will Laura nicht voreilig verurteilen und vermittelt ihr einen Job in München. Maren ist froh, dass Laura damit wieder aus Berlin und Katrins Leben verschwindet.