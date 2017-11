" /> Das passiert heute in den Soaps

17:30 Uhr, RTL: Unter uns

Die Nachricht von Opitz' Flucht versetzt die Schillerallee in Angst. Eva will sich mit ihrer Familie unter Polizeischutz in ein sicheres Versteck begeben, muss aber erst auf Till und Noah warten, die auf einem Ausflug sind. Benedikt dagegen vertraut der Polizei nach Opitz' Ausbruch nicht mehr und will selbst für die Sicherheit seiner Familie sorgen. Er wird vor Opitz das Feld nicht räumen. Derweil geraten Eva und Till in einen Streit um die Sicherheit ihrer Familie und übersehen, dass Opitz bereits bedroht, was ihnen am Wichtigsten ist: Noah.

18:00 Uhr, RTL II: Köln 50667

Alex erhält eine heiße Spur auf die Identität von Ellis Vater und erfährt, dass er meistens nur Schrotti genannt wird, einen Schrottplatz in der Nähe von Köln besitzt und ein ziemlich unangenehmer Typ sein soll. Marc gerät mit Jule in einen Streit, als sie ihm unterstellt, seine Schuldgefühle in Alkohol zu ertränken. Er sucht daraufhin den Ehemann der verstorbenen Frau auf, um sich zu entschuldigen.

19:00 Uhr, RTL II: Berlin - Tag & Nacht

Nachdem er sich entschuldigt hat, kehrt Leon zurück zu Milla ins Reihenhaus. Schnell wird ihm aber bewusst, dass er nicht so eine uncoole Ehezukunft haben möchte, wie Millas Eltern. Nina spielt mit dem Gedanken, zurück nach Brilon zu ziehen, denn es läuft gar nicht gut für sie in Berlin. Spätestens als sie die Curryeis-Erfindung von Schmidti und Bülent zerstört, scheint ihre Entscheidung festzustehen.

19:05 Uhr, RTL: Alles was zählt

Um an ein Strategiepapier des Pumpwerks zu kommen, heckt Vincent einen Plan aus, um Jenny für ein paar Tage fortzuschicken. Er glaubt, dass Deniz das Papier für Pollmann rausrücken wird, wenn Jenny nicht da ist. Tatsächlich schluckt Jenny seinen Köder und will verreisen. Zufrieden bespricht Vincent seinen Plan mit Pollmann und bemerkt nicht, dass Jenny die beiden zufällig beobachtet.

19:40 Uhr, RTL: Gute Zeiten, schlechte Zeiten

John und Leon stellen erleichtert fest, dass Vanessa Mai cool reagiert. Und obwohl das Kassensystem nicht funktioniert und der Service mit Strichlisten arbeiten muss, wird der Abend ein voller Erfolg. Endlich mal wieder richtig Geld in der Kasse! John wird klar, wie leicht es wäre, einen Teil der Einnahmen abzuzweigen und dem Mauerwerk schwarz wieder zuzuführen. Doch er hat Skrupel, denn die Zusammenarbeit mit Leon war richtig gut.