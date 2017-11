" /> Das passiert heute in den Soaps

17:30 Uhr, RTL: Unter uns

Caros Beschluss, mit Malte einen Fallschirmsprung zu unternehmen, löst in Malte Panik aus. Weil er aber vor Caro nicht als Waschlappen dastehen will, simuliert er lieber eine Verletzung. Damit kann er zwar Caro, nicht aber Ute täuschen. Die macht ihm klar, dass er seine gerade wiederbelebte Beziehung zu Caro nicht durch Lügen beschmutzen sollte. Malte wird nachdenklich und erzählt Caro schließlich die Wahrheit, wobei er selbst Überraschendes erfährt.

18:00 Uhr, RTL II: Köln 50667

Elli nimmt allen Mut zusammen und sucht mit Alex' Unterstützung erneut das Haus ihrer vermeintlichen Großmutter auf. Doch diese ist alles andere als hilfsbereit. Diego lässt sich breitschlagen, auf Hund Pätrick aufzupassen, weil Patrick es nicht übers Herz bringt, den Vierbeiner abzugeben. Schnell erkennt Diego die Vorzüge, die ein kleiner Hund mit sich bringt: Fast jede Frau lächelt ihn an und Diego bekommt sogar ein Date.

19:00 Uhr, RTL II: Berlin - Tag & Nacht

Leon wird das Vorstadt-Leben zu viel und er spricht sich bei Alina aus. Er erkennt Milla einfach nicht mehr wieder und stellt mit Besorgnis fest: Sie hat eindeutig zu viel von ihren Eltern! Paula dachte, sie hätte sich für ihre Kollegen was Tolles ausgedacht - ein Motivationsseminar. Rick und Co. sind davon jedoch wenig begeistert. Vor allem Rick, der als Mit-Chef nichts davon wusste.

19:05 Uhr, RTL: Alles was zählt

Ingo steht das Wasser wegen Ronnys Aktion bis zum Hals. Obwohl Ronny es schafft, dass die Klage auf Schadenersatz geringer ausfällt, als zunächst befürchtet, wird Ingo klar, dass er nicht mehr mit dem Herzen dabei ist. Mit Hilfe von Ronnys Erspartem begleicht er die Schulden und schließt das Kapitel "Multifriends" endgültig ab.

19:40 Uhr, RTL: Gute Zeiten, schlechte Zeiten

Jule fragt sich besorgt, was hinter Tuners Herzbeschwerden steckt. Wenn die Diagnose so harmlos ist, wieso darf sie die Ursache dann nicht wissen?! Heimlich verschafft sich Jule Zugang zu Tuners Akte und stellt berührt fest, dass Tuner ihretwegen an Liebeskummer leidet. Hat Jule doch noch eine Chance bei Tuner?