" /> Das passiert heute in den Soaps

17:30 Uhr, RTL: Unter uns

Ringo versucht vergeblich, sich gegen Valentins Vorwürfe zu rechtfertigen. Valentins Ablehnung verletzt ihn zutiefst. Hinzukommt, dass Easy und Valentin seine Idee der CSD-Prequel-Party trotzdem aufnehmen und Valentin auf der Schwulenfete ohne Ringo viel Spaß hat. Als Ringo mitbekommt, dass Valentin mit Drogen liebäugelt, versucht er vergeblich, ihn am Konsum zu hindern. Valentin stößt Ringo nur noch heftiger von sich. Ringo wendet sich gekränkt ab und bekommt deswegen nicht mit, dass Valentin zusammenbricht.

18:00 Uhr, RTL II: Köln 50667

Elli kann nicht aufhören an ihren leiblichen Vater zu denken und beschließt, diesen mit Alex' Hilfe ausfindig zu machen. Beim Durchstöbern von Inkas Sachen, stößt Alex auf ein Schulzeugnis und kommt auf die Idee, sich in Inkas altem Internat auf Spurensuche zu begeben. Trotz der Aussicht auf einen Plattenvertrag lässt Sam Jeff eiskalt abblitzen. Sie will zu ihrem Wort stehen und jegliche Zusammenarbeit mit ihm beenden.

19:00 Uhr, RTL II: Berlin - Tag & Nacht

Leon hat noch immer keine Wohnung für sich und Milla gefunden. Als ihr Plan, das Loft zu besetzen, zu scheitern droht, zieht Milla wieder bei ihren Eltern ein. Emmi begleitet Krätze zu seinem PEKiP-Kurs mit Ben. In der Rolle der kleinen Familie fühlt sich Emmi so wohl, dass sie Krätze abends küsst.

19:05 Uhr, RTL: Alles was zählt

Ingo fürchtet, dass er mit Multifriends am Ende ist, da die Versicherung für den Einbruchsschaden nicht aufkommt. Er macht Ronny schwere Vorwürfe. Ronny hat eine Idee, wie er Ingo in der finanziellen Krise unterstützen kann. Doch dann erfährt Ingo, wie hoch die Schadensersatzforderung ist.

19:40 Uhr, RTL: Gute Zeiten, schlechte Zeiten

Jonas freut sich, eine tolle Wohnung gefunden zu haben und kündigt seinen Auszug aus der WG an. Doch dann der Schock: Er ist auf einen Betrüger reingefallen und hat 500 Euro in den Sand gesetzt. Maren sagt er aus Scham nichts davon, und vor den Freunden tut Jonas so, als könnte er zunächst bei einem Kumpel unterkommen. In Wahrheit weiß Jonas nicht, wo er hin soll.