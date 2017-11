" /> Das passiert heute in den Soaps

17:30 Uhr, RTL: Unter uns

Malte fordert den ängstlichen Rufus entschieden auf, die blutende Caro ins Krankenhaus zu bringen. Angesichts der drohenden Gefahr überwindet Rufus seine Fahrangst und braust los. Umso überraschter ist er, als sich Caros Verletzung als Fake herausstellt. Wütend faltet Rufus Malte und Caro zusammen, doch als diese ihm klar machen, dass er ohne Probleme die ganze Strecke zum Krankenhaus gefahren ist, begreift Rufus, wie sehr ihm Caro und Malte geholfen haben. Überglücklich informiert er Britta, die sich gleich von Rufus zum Shoppen kutschieren lässt.

18:00 Uhr, RTL II: Köln 50667

Jan will sich mit einem Frühstück bei Holly für den gestrigen Streit entschuldigen. Die will aber nichts davon wissen und macht sich auf zu einem Job. Jan will daraufhin das Haus endgültig vermieten, hat aber Schwierigkeiten, seinen Vater davon zu überzeugen. Jule hat sich fest vorgenommen, Flo eine Lektion zu erteilen, nachdem er am letzten Freitag ihren Roller manipuliert hat, um sie anzubaggern. Er muss endlich kapieren, dass sie mit Marc zusammen ist und Flo daran nichts ändern wird.

19:00 Uhr, RTL II: Berlin - Tag & Nacht

Eules Ex-Freund Brian steht überraschend schon wieder vor der Tür. Er lädt Eule zu einer Studio-Session ein und dabei keimen alte Gefühle in ihr auf. Als Brian die Chance ergreifen möchte, Eule zu küssen, stößt diese ihn von sich.

19:05 Uhr, RTL: Alles was zählt

Obwohl die Bank Ingo und Diana den Kredit für die Finanzierung des Lofts nicht genehmigt hat, will Ingo seinen Traum nicht aufgeben. Mit einer großangelegten Akquise-Aktion, will er größere Aufträge für Multifriends an Land ziehen, um die Bank von seiner Kreditwürdigkeit zu überzeugen. Doch das ist leichter gesagt als getan.

19:40 Uhr, RTL: Gute Zeiten, schlechte Zeiten

Emily ist der Meinung, sie braucht Jasmin nicht mehr. Nach einem Streit, bei dem Emily Jasmin bewusst verletzt, präsentiert sie ihr einen Auflösungsvertrag. Schon beim nächsten wichtigen Meeting mit City Stylz tritt Emily als alleinige Verantwortliche auf. Dabei erkennt sie, wie sehr sie eigentlich auf Jasmin angewiesen ist. Doch die setzt genau in diesem Moment ihren Namen unter den Auflösungsvertrag.