" /> Das passiert heute in den Soaps

17:30 Uhr, RTL: Unter uns

Ringo ahnt nicht, dass Benedikt ihm auf die Schliche gekommen ist und ihm ein Abhörgerät untergeschoben hat. Als Benedikts falsche Informationen Langers Verdacht bestärken, dass Ringo ein Verräter ist, bekommt Ringo es mit der Angst zu tun. Eva alarmiert derweil Tobias. Beide suchen angespannt nach einem Weg, Ringo zu helfen. Über das Abhörgerät verfolgen sie die Eskalation zwischen Langer und Ringo. Es gelingt ihnen, Langer abzulenken, so dass Ringo flüchten kann. Doch kaum ist er wohlbehalten in die Schillerallee zurückgekehrt, erhält er eine Todesdrohung.

18:00 Uhr, RTL II: Köln 50667

Alex ist fassungslos, dass Manu nebenbei auf einem Schrottplatz arbeitet, um seine Schulden zu bezahlen. Er bietet seinem Bruder die Geschäftsführung im Cage an, was Manu aber strikt ablehnt. Lina hat erneut Blutungen. Da sie stärker sind, als am Vortag, gerät sie in Panik.

19:00 Uhr, RTL II: Berlin - Tag & Nacht

Mucki zerstört das Brautkleid von Paula und diese deutet es als schlechtes Omen. Kann Basti sie davon überzeugen, an ihrer Ehe festzuhalten? Obwohl das letzte Probetraining nicht sehr gut für Alessia ausfiel, bekommt sie nun eine erneute Chance für das Sportstudio - sie soll als Trainerin für einen Tag dort arbeiten. Zunächst läuft auch alles gut, bis Ole auftaucht.

19:05 Uhr, RTL: Alles was zählt

Carmen versucht zwar, sich damit abzufinden, dass sie Ben verloren hat, beharrt aber weiterhin darauf, dass Bens Vorwürfe nicht zutreffen: Sie liebt nur ihn und hat keine Gefühle für Richard. Doch durch einen Traum wird Carmen von der bitteren Wahrheit eingeholt - Ben hatte die ganze Zeit recht.

19:40 Uhr, RTL: Gute Zeiten, schlechte Zeiten

Nachdem beide heimlich einen Urlaub gebucht haben, sind Alexander und Maren entschlossen, eine der Reisen in ihrem Freundeskreis loszuwerden. Das stellt sich jedoch als große Herausforderung heraus, bis sich Jonas gönnerhaft als Retter in der Not anbietet. Diesen Triumph wollen Alexander und Maren ihrem frechen Sprössling jedoch auf keinen Fall gönnen.