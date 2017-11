" /> Das passiert heute in den Soaps

17:30 Uhr, RTL: Unter uns

Irene liebt Roberts Geburtstagsgeschenk. Endlich darf sie einen Sportwagen fahren und sich damit ihren langgehegten Traum erfüllen. Nach einem ruckeligen Start ist Irene Feuer und Flamme und fährt den Wagen auf den Landstraßen der Umgebung ordentlich aus. Robert lässt sich Irene zuliebe nichts anmerken, ist aber insgeheim nicht sehr begeistert von Irenes Geschwindigkeitsrausch. Zu Roberts Erleichterung entscheidet sich Irene dagegen, den Sportwagen zu kaufen - denn sie hat das Gefühl, sich ihren Traum mit dem heutigen Tag aufs Schönste erfüllt zu haben.

18:00 Uhr, RTL II: Köln 50667

Als Ben Lina klarmacht, dass er mit ihr zusammen sein und mit ihr zusammen ihr Kind aufziehen will, schwebt sie auf Wolke sieben. Schließlich gibt auch noch Elli den Segen für die Beziehung mit Ben und Lina glaubt, dass sich ihr Leben endlich zum Guten wendet. In dem Glauben, dass Alex ihm tatsächlich eine Chance als Barchef geben will, tritt Flo hochmotiviert zum Dienst an. Was er nicht weiß: Alex will Jan und Diego für ihr unkollegiales Verhalten am Vortag lediglich eine Lektion erteilen.

19:00 Uhr, RTL II: Berlin - Tag & Nacht

Um Eule etwas näherzukommen, hat Jannes eine Whirlpool Party auf der Dachterrasse geplant. Dumm nur, wenn der Pool kaputtgeht und sich Eule und Leon darüber streiten, wer die Kosten übernimmt. Schmidti hat Geburtstag und will ihn einfach nur verkatert im Bett verbringen. Krätze und Bülent hingegen haben eine tolle Bootstour für ihren Kumpel geplant. Ob das schwankende Boot wohl Folgen haben wird, wenn er auf eine Gruppe Mädels trifft?

19:05 Uhr, RTL: Alles was zählt

Als Isabelle die Gelegenheit bekommt, den stillen Teilhaber des Pumpwerks endlich persönlich kennenzulernen, nutzt sie die Situation geschickt, um Tim ins rechte Licht zu rücken. Nichtahnend, dass Vincent Michelles Vater ist, lässt sie sich dabei allerdings nicht besonders nett über sie aus.

19:40 Uhr, RTL: Gute Zeiten, schlechte Zeiten

Der Streit zwischen Jasmin und Emily eskaliert, denn Emily ist zutiefst verletzt, dass Jasmin hinter ihrem Rücken entschieden hat, sich voll und ganz auf ihren neuen Job zu konzentrieren. Während Jasmin hofft, dass sich Emily dennoch irgendwann mit dem Gedanken anfreunden kann, Tussi Attack alleine weiterzuführen, zieht die ihre eigenen Schlüsse.