" /> Das passiert heute in den Soaps

17:30 Uhr, RTL: Unter uns

Paco legt sein Veto ein, als ihm klar wird, dass das Ferkel Mr. Bacon im Zuge der Vorbereitungen für den Billerbecker Fünfkampf in seiner Wohnung leben soll. Elli ist zutiefst enttäuscht, als es ihr nicht gelingt, ihn umzustimmen und Paco verlangt, dass sie das Tier schleunigst loswird. Als KayC ihm jedoch unbeabsichtigt klar macht, wie wichtig der Billerbecker Fünfkampf für Elli ist, überlegt Paco es sich anders: Sie darf Mr. Bacon zurückholen. Elli ist überglücklich über sein Einlenken, muss aber zerknirscht zugeben, dass das Ferkel ohnehin noch ganz in der Nähe ist.

18:00 Uhr, RTL II: Köln 50667

Alex und Mel geraten in Streit darüber, ob Ben wieder im Loft wohnen sollte. Da Dennis seinen Sohn zu Hause nicht mehr aufnehmen möchte, besteht Mel darauf, dass Ben wieder ins Loft zieht. Diego hält verbissen an seinem Trainings- und Ernährungsplan fest, wird aber zu seinem großen Ärger noch immer nicht von Patrick und Kevin für voll genommen. Er beschließt, die beiden bei ihrem Training im Kickboxstudio zu besuchen und ihnen zu zeigen, was in ihm steckt.

19:00 Uhr, RTL II: Berlin - Tag & Nacht

Basti ist fix und fertig nach seiner OP. Paula hat deswegen so viel Mitleid mit ihm, dass sie beschließt, jetzt doch ein Kind mit Basti zu bekommen. Konstantin lädt Nina zu seiner Kostüm-Geburtstagsparty ein. Was Nina noch nicht weiß, Konstantin hat sie als Escort eingeladen.

19:05 Uhr, RTL: Alles was zählt

Nachdem Ben Essen verlassen hat, muss Richard mit seinen Schuldgefühlen alleine klarkommen. Zusätzlich fühlt er sich in der leeren Villa einsam und vermisst Simone. Doch nach allem, was passiert ist, hat er Skrupel, sich bei ihr zu melden. Erst als Christoph ihm signalisiert, dass Simone Richard auch vermisst, wagt es Richard, Simone anzurufen.

19:40 Uhr, RTL: Gute Zeiten, schlechte Zeiten

Als Jasmin Emily endlich die Wahrheit über das verlockende Angebot des Labels beichtet, gehen die Tussis uneins auseinander. Emily fühlt sich verraten und im Stich gelassen, während Jasmin hadert, ob sie diese einmalige Chance wirklich aufgeben kann. Können die Freundinnen diese Krise überstehen?