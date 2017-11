" /> Das passiert heute in den Soaps

17:30 Uhr, RTL: Unter uns

Ringo will sich von seinen Problemen mit Opitz ablenken. Und so lässt er sich auf ein Treffen mit Valentin ein. Als Easy sich ihnen anschließt, ist das Ringo zunächst gar nicht recht. Doch die drei Männer verstehen sich unerwartet gut. Als Easy einen Moment mitbekommt, in dem Ringo sich mit Valentin unbeobachtet glaubt, begreift er, dass Ringo in Valentin verliebt ist. Als er Ringo darauf anspricht, fühlt der sich ertappt und reagiert über.

18:00 Uhr, RTL II: Köln 50667

Sam will sich nicht eingestehen, dass sie in Jeff verknallt ist. Doch als sie mit Jeffs Nähe überfordert ist, gesteht Sam Sophia, dass sie Gefahr läuft, ihren Gefühlen für den verheirateten Jeff nachzugeben. Jan befürchtet, dass Holly ihm seinen Hauskauf noch nicht komplett verziehen hat und will den Riss in seiner Ehe kitten. Er macht Holly eine emotionale Liebeserklärung. Doch ihre Reaktion fällt anders aus, als erwartet.

19:00 Uhr, RTL II: Berlin - Tag & Nacht

Krätze hat seine Mutter Renate vorübergehend bei seiner Tante Monika untergebracht und hält dort Wache, weil er befürchtet, dass Lothar auftauchen könnte. Seine Sorge erweist sich als berechtigt. Leon wimmelt einen nervigen Gast mit einem improvisierten Reste-Drink ab. Doch als der Gast von dem Getränk schwärmt und es sogar auf seinem Blog bewerben möchte, kann sich Leon nicht mehr an die Zutaten erinnern.

19:05 Uhr, RTL: Alles was zählt

Carmen ist schockiert, dass Ben Essen und sie endgültig verlassen hat. Doch statt sich ihrem Liebeskummer hinzugeben, ist sie fest entschlossen, nach vorne zu sehen und verfällt in Aktionismus. Erst als sie einen zärtlichen Moment zwischen Lena und Marian beobachtet, bricht ihr Kummer hervor und Carmen kann im Kreise ihrer Freunde endlich ihre Gefühle zulassen.

19:40 Uhr, RTL: Gute Zeiten, schlechte Zeiten

Die zufällige Begegnung hängt sowohl Sunny, als auch Chris nach. Chris hofft, dass Sunny klarstellen wird, dass er zu Unrecht festgehalten wird. Doch Felix kann Sunny einreden, dass ihre Sorge Chris in seinem jetzigen Zustand nicht guttut und sie auf Abstand gehen muss.