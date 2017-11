" /> Das passiert heute in den Soaps

18:00 Uhr, RTL II: Köln 50667

Jan wacht frustriert im Reihenhaus auf und muss feststellen, dass sich Holly nach ihrem gestrigen Streit nicht gemeldet hat. Er bekommt Angst, verflucht den Hauskauf und beschließt, sich bei Holly zu entschuldigen. Manu kommt morgens völlig fertig im Salotto an und gerät direkt mit Sophia aneinander. Die wirft ihm vor, seinen Job nicht ernst zu nehmen.

19:00 Uhr, RTL II: Berlin - Tag & Nacht

Krätze ist schlecht drauf, nachdem er in den letzten Tagen vergeblich versucht hat, seine Mutter von Lothar loszueisen. Seine Freunde wollen ihn ablenken und mit ihm Vatertag feiern. Doch dann bekommt Krätze einen schockierenden Notfallanruf. Jannes erfährt, dass Piet zwei VIP-Karten für ein Festival hat und will unbedingt mit. Piet stellt Jannes das Ticket in Aussicht, wenn er für ihn eine Frau findet, die vor Piets Mutter vorgibt, seine Freundin zu sein.