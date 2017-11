" /> Das passiert heute in den Soaps

17:30 Uhr, RTL: Unter uns

Paco und Elli genießen es, wieder versöhnt zu sein. Paco ist außerdem froh, dass KayC nicht mehr bei ihnen wohnt, denn die ist gerade dabei, die Nerven ihres neuen Mitbewohners Easy zu strapazieren. Während Easy vergeblich versucht, Paco dazu zu bringen, KayC wieder in der WG aufzunehmen, hat Tobias endgültig genug von ihr. Er wirft KayC - sich ihrer Erpressung widersetzend - aus der Wohnung. Gerade als KayC nicht mehr weiß, wie es weitergehen soll, trifft sie auf Elli und schafft es, bei ihr die richtigen Knöpfe zu drücken.

18:00 Uhr, RTL II: Köln 50667

Elli leidet darunter, dass Ben vor Lina so tut, als sei er der perfekte Vater. Als sie Ben allein erwischt, ermahnt sie ihn, Lina die Wahrheit über seine Drogengeschichte zu erzählen. Diego ist hochmotiviert, die Wette mit Patrick nicht einschlafen zu lassen und will unbedingt fitter werden. Als Patrick und Kevin ihm anbieten, mit ihm zu trainieren, nimmt er das Angebot gerne an. Diego muss jedoch schnell feststellen, dass ihm die Methoden der beiden zu hart sind.

19:00 Uhr, RTL II: Berlin - Tag & Nacht

Monika bittet Krätze darum, dass sie noch mal gemeinsam zu Renate gehen, um sie zu überzeugen, sich von Lothar zu lösen. Doch Renate zeigt sich wie erwartet stur, obwohl sie ein blaues Auge hat, dass ihr vermutlich von Lothar zugefügt worden ist. Da Pascal Jessi dringend wieder in der Bar benötigt, fordert er von ihr eine Entscheidung: Berlin oder Belgrad. Wie wird sie sich entscheiden?

19:05 Uhr, RTL: Alles was zählt

Tim behauptet vor Ronny, dass zwischen ihm und Marie alles cool ist. Doch als Ronny eine Begegnung der beiden beobachtet, wird ihm klar, dass Marie sich mehr Hoffnungen auf Tim gemacht hat. Mit einem Anti-Frust-Programm versucht er, Marie von ihrem Kummer abzulenken. Doch als Tim sie dabei in einer vermeintlich verfänglichen Situation ertappt, bröckelt dessen coole Fassade.

19:40 Uhr, RTL: Gute Zeiten, schlechte Zeiten

Jonas erreicht ausgerechnet auf Marens Geburtstag die Nachricht, dass er durch die schriftlichen Abiturprüfungen gefallen ist. Doch für Maren reißt er sich zusammen und zieht den Auftritt durch. Als Maren davon erfährt, spart sie mit Vorhaltungen, zumal Jonas mit den mündlichen Prüfungen ausgleichen kann. Doch Jonas hat endgültig genug von der Büffelei.