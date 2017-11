" /> Das passiert heute in den Soaps

17:30 Uhr, RTL: Unter uns

Als Bambi Tobias bedrängt, dass er gerne das Sex-Video von ihm und KayC sehen würde, bekommt KayC mit, dass sie gar nicht mit Paco geschlafen hat. Irritiert möchte sie herausfinden, was es mit dem Video auf sich hat und durchsucht dafür Tobias' Zimmer nach der Kamera. Entsetzt sieht sie, wie sie in der fatalen Nacht tatsächlich mit Tobias Sex hatte. Als Tobias hereinplatzt und KayC klarmacht, dass er sie so schnell wie möglich loswerden will, erpresst KayC ihn kurzerhand mit dem Sex-Video.

18:00 Uhr, RTL II: Köln 50667

Jule erwischt Flo morgens dabei, wie er sich Bilder von ihr anguckt, auf denen sie sehr leicht bekleidet ist. Als sie ihn darauf anspricht, gesteht Flo ihr, dass er immer noch Gefühle für sie hat. Diego wird morgens von Patrick an ihre Wette erinnert: Patrick wollte Diego umsonst trainieren. Wenn Diego es allerdings nicht schafft abzunehmen, muss er Patrick jede Trainerstunde bezahlen.

19:00 Uhr, RTL II: Berlin - Tag & Nacht

Peggy ist geschockt, als sie die angehende Braut Mia in der Hochzeits-Suite beim Sex mit einem anderen Mann erwischt. Mia fleht Peggy an, Bräutigam Martin nichts zu erzählen, doch Peggys Verschwiegenheit wird auf eine harte Probe gestellt. Nina wird von ihren Mitbewohnern als schüchtern und prüde aufgezogen. Bei einem Live-Karaoke-Abend will sie ihnen das Gegenteil beweisen.

19:05 Uhr, RTL: Alles was zählt

Carmen fällt es schwer, sich an ihren Vorsatz zu halten, Ben Zeit zu geben. Denn obwohl sämtliche Appelle nichts genutzt haben, hofft sie, dass Ben ihr verzeihen kann. Ben dagegen glaubt nicht an eine Zukunft mit Carmen, da er ihr Gefühle für Richard unterstellt. Doch dann küsst Isabelle Ben, damit er sich so bei Carmen rächen kann. Carmen beschließt daraufhin, ihren Vorsatz über Bord zu werfen - und Ben wieder näher zu kommen.

19:40 Uhr, RTL: Gute Zeiten, schlechte Zeiten

Jule will sich Tuner aus dem Kopf schlagen, doch gleichzeitig treibt es sie um, ob Tuner vielleicht schon wieder datet. Als sich im Krankenhaus eine Gelegenheit bietet, an Tuners Handy zu kommen, kann Jule nicht widerstehen - und bringt sich in eine peinliche Situation.