" /> Das passiert heute in den Soaps

17:30 Uhr, RTL: Unter uns

Elli ist glücklich über die von Tobias überbrachte Nachricht, dass Paco sie nicht betrogen hat. Während sie es kaum erwarten kann, Paco wiederzusehen und ihm die gute Nachricht zu überbringen, macht sich Paco mit Bambi auf den Weg nach Billerbeck. Gerade als sie loswollen, kehrt Elli in die Schillerallee zurück. Und so kommt es nach einem Wiedersehen endlich zur Versöhnung der beiden.

18:00 Uhr, RTL II: Köln 50667

Elli fällt aus allen Wolken, als Ben an ihrem ersten Praktikumstag im Tierpark auftaucht, weil er dort seine Sozialstunden ableisten soll. Die beiden werden von dem Praktikumsleiter gewarnt, dass er keinen Ärger haben will. Leider schaffen Elli und Ben das nicht. Jan ist nicht gerade erfreut, als Christian plötzlich in der WG steht und um Asyl bittet. Er hatte Ärger mit Ulrike und will jetzt mit Jan feiern gehen.

19:00 Uhr, RTL II: Berlin - Tag & Nacht

Schmidti ist hin und weg, als Emmi ihre heiße Single-Kollegin Nadja vorstellt. Obwohl Emmi den Jungs die Ansage macht, die Finger von Nadja zu lassen, gräbt Schmidti sie so lange an, bis Nadja sich auf ein Date mit ihm einlässt. Jannes lädt Eule ins LA14 ein. Als sie dort von einem Typen angebaggert wird, reagiert Jannes eifersüchtig, was bei Eule gar nicht gut ankommt.

19:05 Uhr, RTL: Alles was zählt

Richard erfährt fassungslos, dass ausgerechnet Vincent der neue Teilhaber im Pumpwerk ist. Doch Jenny ignoriert seine Warnungen, obwohl auch sie Vincent gegenüber misstrauisch ist. Richard beschließt daraufhin, einen Privatdetektiv zu engagieren. Während Vincent weiter Pläne schmiedet, im Pumpwerk seine Gelder zu waschen, erhält Richard einen Hinweis, der seine Vermutung bestätigt.

19:40 Uhr, RTL: Gute Zeiten, schlechte Zeiten

Sunny ist verunsichert, nachdem Chris ihr das Geständnis von Felix vorgespielt hat. Hat sie dem Falschen vertraut? Felix versichert Sunny, dass Chris ihn mit Gewalt zu diesem Geständnis gezwungen hat. Felix ist unsicher, ob Sunny ihm glaubt und vertraut sich Gerner an. Er hofft, dass Gerners Plan aufgeht und Sunny ihm wieder vertraut, während Chris sich in einem Alptraum wiederfindet...