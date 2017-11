" /> Das passiert heute in den Soaps

17:30 Uhr, RTL: Unter uns

Britta zieht Irene auf ihre Seite, um Druck auf Andrea wegen des verschwundenen Lottoscheins auszuüben. Derart bedrängt, lässt es Andrea tatsächlich zu, dass Britta und Irene die Hubersche Wohnung nach dem Schein durchsuchen. Andrea glaubt, Britta und Irene ruhig gestellt zu haben, doch Irene kann angesichts des Millionen-Gewinns einfach nicht lockerlassen. Und so kommt es, dass sich Andrea vor Irene in ihrer Lüge verstrickt. Irene ist misstrauisch geworden und vertraut ihren Verdacht, dass Andrea die Millionen unterschlagen will, Robert an, der in Andreas Hörweite entschieden jeden Verdacht gegen seine Tochter abwehrt.

18:00 Uhr, RTL II: Köln 50667

Marcs und Jules Liebesglück wird am Morgen durch einen Notruf unterbrochen. Am Einsatzort angekommen, müssen die beiden feststellen, dass die Patientin, die versucht hat sich umzubringen, eine Bekannte von Jule ist. Manu gesteht Jack, dass die erste Rate des Geldes, dass er sich von Knastkumpel Frank geliehen hat, heute fällig ist. Doch Manu hat gerade mal die Hälfte des Geldes beisammen.

19:00 Uhr, RTL II: Berlin - Tag & Nacht

Voller Schuldgefühle entschließt sich Krätze, Kontakt zu seiner Schwester zu suchen. Er fordert Mutter Renate auf, ihm die Adresse von Carolines Pflegefamilie zu geben - doch sie weigert sich. Jannes ist geschmeichelt, als Eule ihn für seine Zeichenkünste lobt. Eule stachelt ihn an, sein Talent beim Sprayen zu beweisen. Als die beiden vor dem Ordnungsamt flüchten müssen, kommen sie sich näher.

19:05 Uhr, RTL: Alles was zählt

Während Ben ungehalten auf die vermeintliche Verkupplungsaktion von Marian und Lena reagiert, wird Carmen immer klarer, dass sie Ben Zeit geben muss. Ben ist indes weiterhin überzeugt, dass Carmen Gefühle für Richard hat. Erst als er mitbekommt, dass Carmen Richard entschieden aus dem Weg geht, gerät er ins Nachdenken.

19:40 Uhr, RTL: Gute Zeiten, schlechte Zeiten

Chris verliert die SD-Karte mit der Aufnahme von Felix' Geständnis. Er schafft es nicht mehr, seine Freunde um Hilfe zu bitten. Weder sie noch die Polizei glauben daran, dass es das Geständnis überhaupt je gegeben hat. Chris' Lage scheint aussichtslos. Doch unerwartet kommt ihm ein alter Freund zu Hilfe.