" /> Das passiert heute in den Soaps

17:30 Uhr, RTL: Unter uns

Caro ist es äußerst peinlich, dass Malte ihren Gefühlsausbruch mitbekommt. Doch als dieser über den Vorfall einfach hinweggeht, ist sie wiederum getroffen. Während Caro hofft, dass sie in Südafrika endlich alle Gefühle für Malte vergessen kann, fragt Malte sich dank Rufus, ob er Caro wirklich verlieren will. Plötzlich ist Malte sich nicht mehr sicher, ob die Trennung von Caro wirklich richtig ist. Verwirrt treffen die beiden zufällig auf der Dachterrasse aufeinander und plötzlich ist die alte Anziehung wieder deutlich spürbar.

18:00 Uhr, RTL II: Köln 50667

Kevin fällt aus allen Wolken, als er feststellt, dass Dayana aus der WG verschwunden ist. Als er erfährt, dass sie Köln verlassen hat und zurück nach Berlin gehen will, ist er fest entschlossen, sie aufzuhalten. Sam versetzt es einen Stich, als Jeff einen endgültigen Schlussstrich unter ihre Zusammenarbeit zieht. Sie will sich ihren Trennungsschmerz nicht anmerken lassen und stürzt sich in die Arbeit mit einem neuen Produzenten.

19:00 Uhr, RTL II: Berlin - Tag & Nacht

Krätze ist überrascht, als seine Mutter unangekündigt vor der Tür steht und mit ihm sprechen will. Nina wird von Leon vor ihrem Arbeitskollegen und heimlichen Schwarm Rafael bloßgestellt. Eule treibt sie an, dennoch endlich einen Schritt auf Rafael zuzugehen. Doch dann taucht Rafael überraschend auf und will Nina verführen. Um gegen ihr prüdes Image anzukämpfen, nimmt Nina Rafael mit nach Hause.

19:05 Uhr, RTL: Alles was zählt

Marie entscheidet sich, trotz Knöchelverletzung beim WM-relevanten VibraCup zu starten. Doch kurz vor dem Lauf bekommt sie Angst vor der eigenen Courage. Auch Tim bezweifelt, dass sie tough genug ist ihre Kurzkür zu überstehen. Das lässt Marie nicht auf sich sitzen - und schafft es trotz ihres Handicaps auf Platz 2. Tim ist beeindruckt und sieht sie plötzlich mit anderen Augen.

19:40 Uhr, RTL: Gute Zeiten, schlechte Zeiten

Als Gerner nicht einmal daran denkt, sich für seine harsche Abfuhr zu entschuldigen, beginnt Elena an seinen Gefühlen für sie zu zweifeln. Es ist ein kleiner Trost, dass sie und Tuner sich darüber wieder annähern. Aber das ändert nichts daran, dass Elena immer klarer erkennt, dass Gerner ihr mehr bedeutet, als sie scheinbar ihm.