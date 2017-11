" /> Das passiert heute in den Soaps

17:30 Uhr, RTL: Unter uns

Valentin ist beim Lernen mit Ringo derart entspannt, dass er auch unbefangen mit der körperlichen Nähe zu ihm umgehen kann. Als Ringo im Schiller von einem Mann angeflirtet wird, erlaubt er sich einen kleinen Spaß mit Valentin. Ringo wettet, dass er den Unbekannten küssen wird. Valentin, der nichts von Ringos sexueller Orientierung weiß, hält dagegen - und verliert die Wette. Als Valentin am nächsten Tag mitbekommt, dass Ringo bi ist und mit dem Mann die Nacht verbracht hat, ist er überrascht - und fühlt sich reingelegt.

18:00 Uhr, RTL II: Köln 50667

Dayana freut sich auf die Hochzeit ihrer Schwester. Doch als plötzlich ihr Bruder auftaucht, ist die Vorfreude schnell verflogen. Jan will mit der finanziellen Unterstützung seines Vaters und gegen den Willen von Holly das Reihenhaus kaufen. Doch kurz vor der Unterschrift zögert er.

19:00 Uhr, RTL II: Berlin - Tag & Nacht

Hypochonder Basti gerät in Todesangst, als er unter der Dusche einen Knubbel an seinem Hoden ertastet. Wegen eines flappsigen Spruchs von Leon steigert er sich noch mehr in seine Angst hinein und ist überzeugt, bald sterben zu müssen. Schmidti ist traurig, dass seine Mutter ihn für einen Versager hält. Doch dann taucht sie plötzlich mit einem überraschenden Angebot auf.

19:05 Uhr, RTL: Alles was zählt

Obwohl sich Marie bei ihrem Sturz nur leicht verletzt hat, muss sie sich notdürftig von Tim verarzten lassen. Das passt ihr gar nicht. Erstens ist sie immer noch sauer auf ihn, zweitens kann sie sich kaum mehr gegen ihre Gefühle für ihn wehren. Doch als auch noch mitten im Wald Tims Van streikt, kommt es bei einem improvisierten Lagerfeuer unweigerlich zu einer Aussprache.

19:40 Uhr, RTL: Gute Zeiten, schlechte Zeiten

Jonas' Nachschreibetermin für die Physikklausur steht an. Doch obwohl er Maren verspricht, mit Lilly den ganzen relevanten Stoff noch mal durchzugehen, treibt es ihn mehr zum Auftritt des renommierten DJs aus Miami. Als er erfährt, dass der DJ im neuen Konkurrenzclub auflegt, beendet er kurzerhand die Nachhilfe mit Lilly und verbringt die halbe Nacht feiernd im Club.