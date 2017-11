" /> Das passiert heute in den Soaps

17:30 Uhr, RTL: Unter uns

Paco, Elli und KayC feiern nach ihrer Versöhnung eine Spontanparty mit den übrigen Hausbewohnern. Obwohl nur wenig Alkohol im Spiel ist, fühlt sich die Partygesellschaft außergewöhnlich beschwingt. Keiner ahnt, dass das an der Pilzpaste liegt, die Ellis Mutter für KayC gemacht hat. Während nur Elli, die keine Pilze mag, früh ins Bett geht, verbringen die anderen eine Nacht, an die sie sich hinterher nicht mehr erinnern, die sie aber umso mehr bereuen.

18:00 Uhr, RTL II: Köln 50667

Bei einem Geburtsvorbereitungskurs wird Lina vor Augen geführt, dass ihr Kind ohne Vater aufwachsen wird. Obwohl Elli nicht müde wird zu betonen, dass sie ganz viele tolle Menschen hinter sich hat, bleibt Lina niedergeschlagen. Sie will, dass ihr Kind mit einem Vater aufwächst und nimmt sich notgedrungen vor, mit Ben zu reden. Felix ist wütend, weil sich ständig jemand an seinem Essen bedient. Um den Dieb zu überführen, bringt er eine Kamera in der Küche an.

19:00 Uhr, RTL II: Berlin - Tag & Nacht

Basti und Paula haben Maltes Mutter Nadine verständigt, die möchte, dass Malte seinen Abschluss macht und zurück nach Münster kommt. Malte will sich nichts vorschreiben lassen und flieht wütend zu Jannes ins Loft. Die tierliebe Nina freut sich auf einen Probetag im Tierheim, in dem sie ihre Sozialstunden ableisten könnte. Doch dort gerät sie mit dem Ehrenamtler Jojo aneinander, der Nina für eine Tussi hält.

19:05 Uhr, RTL: Alles was zählt

Nach dem Doppelhochzeits-Desaster raffen sich die Freunde auf, das A40 aufzuräumen. Während Carmen nach wie vor unter dem Streit mit Ben leidet, stellt sich Ingo klar auf die Seite seines Kumpels. Nach so viel Drama sind sich Ingo und Diana einig, dass sie mit ihrer improvisierten Spiegel-Hochzeit glücklich sind und keinen offiziellen Trauschein brauchen.

19:40 Uhr, RTL: Gute Zeiten, schlechte Zeiten

Gerner plant mit seiner Familie eine Homestory, um anhaltenden und größtenteils unangenehmen Fragen der Presse zu Felix' Familiensituation entgegenzuwirken. Damit will er einerseits den Zusammenhalt der Familie präsentieren und andererseits Felix einmal mehr zeigen, dass er für ihn jetzt schon ein Teil der Familie ist. Trotz der angespannten Situation mit Johanna möchte er, dass auch Elena als seine Schwiegertochter bei dem Pressetermin anwesend ist. Alles läuft nach Plan, bis die Reporterin Elena und ihn zu ihrer Beziehung befragt.