" /> Das passiert heute in den Soaps

17:30 Uhr, RTL: Unter uns

Elli wird immer noch auf offener Straße als Sündenbock für KayCs und Pacos vermeintliche Trennung gemobbt. Um Elli zu schützen, veröffentlicht Paco eine Stellungnahme, in der er die Schuld an der Trennung auf sich nimmt. Das stachelt KayCs Fangemeinde leider nur noch mehr an. Als Elli massiv bedroht wird, schreitet KayC ein und stellt sich schützend vor ihre Cousine. Solidarisch will sie diesen Schritt auch in aller Öffentlichkeit gehen, um dem Streit zwischen ihr, Elli und Paco auch im wahren Leben ein Ende zu setzen.

18:00 Uhr, RTL II: Köln 50667

Vor lauter Trauer um ihren verstorbenen Vater, scheitert Sam immer wieder bei dem Versuch, Jordan einen gebührenden Abschiedssong zu schreiben. Ausgerechnet in der schwierigsten Zeit ihres Lebens erfährt sie auch noch, dass Sophia und Manu zusammen sind. Als Felix, Flo und Jule bei Jan und Holly vor der Tür stehen, ist Jan nicht begeistert. Seine Freunde, besonders Felix, könnten seinem Image in der Reihenhaussiedlung gehörig schaden.

19:00 Uhr, RTL II: Berlin - Tag & Nacht

Nachdem Malte versucht, die Schule zu schwänzen, liefert Basti ihn wie ein kleines Kind persönlich bei der Schule ab. Als der Lehrer ihm auch noch eine Standpauke hält, hat Malte endgültig die Nase voll. An Krätzes 25. Geburtstag passt Oma Claudia auf Ben auf. Die Hausboot-Crew entführt das Geburtstagskind zu einer Partytour mit dem Bollerwagen. Doch Krätze hat eigentlich gar keine Lust auf die Aktion.

19:05 Uhr, RTL: Alles was zählt

Als Deniz erfährt, dass das Zentrum einen Relaunch von VibraSplash plant, will er den Launch von Kraftpaket vorziehen. Während er Jenny damit beeindruckt, ist Marian von Deniz' neuem Ehrgeiz befremdet. Doch Deniz fühlt sich so gut wie nie und ist nicht gewillt, sich von Marian Vorhaltungen machen zu lassen.

19:40 Uhr, RTL: Gute Zeiten, schlechte Zeiten

Sunny entzieht sich Chris' Liebesgeständnis und will den nahen Moment mit ihm nicht an sich ranlassen. Aber Chris' Worte haben sie berührt. Schließlich erkennt Sunny, wo sie wirklich hingehört.