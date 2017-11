" /> Das passiert heute in den Soaps

17:30 Uhr, RTL: Unter uns

Robert wird im letzten Moment von Tobias beiseite gerissen und entgeht so Langers Angriff. Erschüttert wird ihm klar, dass Opitz seine Aussage gegen die beiden Einbrecher verhindern will. Robert lässt sich dennoch nicht einschüchtern und sagt vor der Polizei aus. Tobias sieht nur einen Weg, um Robert vor weiteren Angriffen zu schützen: Er boxt Opitz' Schergen trotz Roberts Aussage aus der Haft. Robert ist fassungslos, als die beiden Einbrecher wieder frei herumlaufen.

18:00 Uhr, RTL II: Köln 50667

Lina beichtet ihren Eltern ihre Schwangerschaft, die aber statt mit Verständnis zu reagieren, ihre Tochter mit Vorwürfen überschütten. Verzweifelt und wütend haut Lina ab. Dayana wird von Kevin dazu überredet, sich auf ein Date mit Damien, ihrem Flirt von letzter Woche, einzulassen. Dayana trifft sich mit Damien, obwohl sie nicht wirklich Lust auf ihn hat.

19:00 Uhr, RTL II: Berlin - Tag & Nacht

Claudia hat von Miris Mail erfahren und fragt Krätze nach dem Kontakt. Der will aber nicht zulassen, dass Miris Mail beantwortet wird, weil sie in seinen Augen keine Antwort verdient hat. Jannes und Leon machen sich im Fitnessstudio über den Aerobic-Kurs der Mädels lustig. Aus Rache klauen Alessia und Milla den Jungs die Klamotten, sodass sie nackt durch das Studio laufen müssen.

19:05 Uhr, RTL: Alles was zählt

Vanessa sieht nach wie vor keinen anderen Ausweg, als in die Elternzeit zu gehen, während Richard einen versöhnlichen Schritt auf Simone zugeht. Durch ihren gemeinsamen Beschluss, dass ihre Tochter und Christoph nicht unter ihrer Krise leiden sollen, gelingt es Simone und Richard sich auf beruflicher Ebene zusammenzuraufen, so dass Vanessa neue Hoffnung schöpft.

19:40 Uhr, RTL: Gute Zeiten, schlechte Zeiten

Felix schafft es, Johanna vor einem Unfall zu bewahren. Gerner und Katrin sind erschüttert, dass ihre Tochter abhauen wollte und sich in Lebensgefahr gebracht hat. Endlich erfahren sie, was der Grund für Johannas seltsames Verhalten der letzten Zeit ist: Sie weiß von Gerners Beziehung mit Elena. Gerner will Johanna auffangen, aber dann wird er mit einer Forderung Johannas konfrontiert, die er nicht hat kommen sehen.