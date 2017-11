" /> Das passiert heute in den Soaps

17:30 Uhr, RTL: Unter uns

Während Ute in den Wehen liegt und von Malte unterstützt wird, beschließt Till auch wieder zurück ins Krankenhaus zu fahren, um Ute beizustehen und bei der Geburt seines Kindes dabei zu sein. Als sich die Herztöne des Kindes verlangsamen, muss das Kind in einem Not-Kaiserschnitt geholt werden.

18:00 Uhr, RTL II: Köln 50667

Ben schreit nachts betrunken vor dem Loft herum, dass er mit Lina reden will - er will wissen, wie sie sich das vorgestellt hat. Er soll Vater werden!? Das geht doch nicht! Sam will ihren Plan, die letzten Tage mit ihrem Vater zu genießen, in die Tat umsetzen, doch es fällt ihr schwer, ihre Angst und Trauer vor dem bevorstehenden Freitod ihres Vaters zu verdrängen.

19:00 Uhr, RTL II: Berlin - Tag & Nacht

Peggy traut sich noch immer nicht, ihrer Mutter zu gestehen, dass sie für ihren Hochzeitstag auch den Auftrag für die Hochzeit ihrer Kunden Mia und Martin angenommen hat. Paula ist verwundert, als Basti ihr vorwirft, Mucki zu vermenschlichen und Muttergefühle für ihn zu haben. Für sie ist es normal, dass Mucki im Bett schläft und am Esstisch gefüttert wird.

19:05 Uhr, RTL: Alles was zählt

Vanessa erkennt, dass Christoph angesichts der Ehekrise von Richard und Simone zurück in die Firma muss. Christoph will jedoch verhindern, dass Vanessa deshalb beruflich zurücksteckt: Eine Nanny muss her. Doch die Suche führt beiden vor Augen, dass sie Henry eigentlich nicht abgeben wollen. So trifft Vanessa schließlich eine schwere Entscheidung.

19:40 Uhr, RTL: Gute Zeiten, schlechte Zeiten

Maren ist erleichtert, weil sich Jonas entschlossen hat, sein Abitur durchzuziehen. Am Tag seiner Physikklausur bereitet sie ihm ein Fresspaket und legt noch einige Stifte und einen Radiergummi dazu. Geschockt erkennt sie, dass die Stifte dummerweise mit mathematischen Formeln bedruckt sind. Wird Alexander es schaffen, Jonas in der Schule vor einem vermeintlichen Schummelversuch zu bewahren?