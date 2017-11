" /> Das passiert heute in den Soaps

17:30 Uhr, RTL: Unter uns

Um nicht wegen Vertragsbruch belangt zu werden, spielt Paco seinen Sex mit Elli vor Brockmann als Ausrutscher herunter und beteuert, nur KayC zu lieben. Das verletzt Elli, die diese Fake-Beziehung kaum noch aushält. Brockmann bleibt derweil skeptisch und der Werbedeal scheint gefährdet. KayC will ihre Gunst bei Brockmann nutzen, um den Deal zu retten. Sie verzeiht Paco mit einer großen Geste den vermeintlichen Fehltritt. Doch dann schießt sie mal wieder übers Ziel hinaus.

18:00 Uhr, RTL II: Köln 50667

Elli wird nach einem Streit mit Lina von einem Auto angefahren. Lina bereut den Streit sofort und kümmert sich um die bewusstlose Elli, die vom RTW abtransportiert wird. Holly wird von Jan überrumpelt, der von seinem Vater einen Schlüssel für ein Reihenhaus bekommen hat. Er drängt sie, es sich sofort anzuschauen.

19:00 Uhr, RTL II: Berlin - Tag & Nacht

Bei Krätze taucht das Jugendamt zu einer unangemeldeten Routinekontrolle auf. Er gerät sofort in Panik und verdächtigt Claudia, ihn beim Amt angeschwärzt zu haben. Verärgert droht Krätze Claudia, dass sie Ben nicht mehr sehen darf, wenn sie so weitermacht. Milla und Jannes geraten über die Benutzung des Badezimmers aneinander. Aus Rache plant Jannes einen Streich.

19:05 Uhr, RTL: Alles was zählt

Simone schafft es nicht, an Richard heranzukommen. Erst nach einem Appell von Carmen will er auf sie zugehen. Just in diesem Moment sieht er Simone mit Vincent in einer vermeintlich vertrauten Situation. Während Simone in Wahrheit Vincent eine Abfuhr erteilt, überkommt Richard wieder die Enttäuschung und Trauer.

19:40 Uhr, RTL: Gute Zeiten, schlechte Zeiten

Alexander tritt seine erste Schicht im Spätkauf an. Obwohl er darum bemüht ist, das Beste aus der Situation zu machen, frustriert ihn die Tätigkeit zunehmend. Zumal auch noch ausgerechnet Katrin und Gerner als Kunden vorbeikommen und sich über Alexanders neuen "Job" wundern. Wollte er sich nicht auf seine Karriere als Modefotograf konzentrieren? Doch so sehr Alexander auch versucht, gerade vor den beiden sein Gesicht zu wahren - wirklich überzeugend gelingt es ihm nicht.