" /> Das passiert heute in den Soaps

17:30 Uhr, RTL: Unter uns

Elli muss sich schwer zurückhalten, um Paco nicht bei nächstbester Gelegenheit nach Dortmund hinterher zu reisen und sich zu vergewissern, ob KayC auch die Finger von ihm lässt. Um nicht wie eine Kontrollfreak rüberzukommen, überlässt sie die Entscheidung darüber Paco - doch der hat gerade alle Hände voll damit zu tun, KayC möglichst weit aus dem Weg zu gehen. Denn das, was zwischen den beiden passiert ist, sorgt dafür, dass sie sich kaum mehr in die Augen sehen können.

18:00 Uhr, RTL II: Köln 50667

Zwischen Holly und Jan herrscht immer noch Streit um Leas Glaubwürdigkeit. Doch Holly bekommt erste Zweifel an Lea, als sie in deren Badezimmer ein Fläschchen mit K.O.-Tropfen entdeckt. Lina lässt sich durch Bens Hartnäckigkeit dazu bewegen, doch mit ihm zu reden. Bei dem Gespräch regt sie sich aber so auf, dass sie im ersten Moment gar nicht bemerkt, dass sie Blutungen bekommen hat.

19:00 Uhr, RTL II: Berlin - Tag & Nacht

Milla ist nach dem Sex mit Leon am Vortag immer noch völlig aufgewühlt und will ihm aus dem Weg gehen. Doch als Leon sie voller Hoffnung, wieder mit ihr zusammenzukommen, im Matrix aufsucht, erträgt sie seine Nähe nicht. Krätze ist verzweifelt, da er nach seiner Kündigung in der Werkstatt nun zwar Zeit für seinen Sohn, aber kein Geld mehr hat. Beim Zahnarzt erfährt er von anderen Müttern von PEKIP - einer Frühförderung für Kleinkinder.

19:05 Uhr, RTL: Alles was zählt

Richard muss sich fragen, ob er Maximilian zu Unrecht vertraut hat, als er erfährt, dass dieser wegen des Mordes an Hohnert und dem Raub von 50 kg Heroin gesucht wird. Als er Simone in Maximilians V-Mann-Tätigkeit einweiht, ist diese überzeugt, dass Maximilian Vincent zu Unrecht beschuldigt. Doch dann erfährt Richard von Maximilian, was wirklich passiert ist.

19:40 Uhr, RTL: Gute Zeiten, schlechte Zeiten

Emily erkennt genervt, dass Paul sie reingelegt hat, lässt sich aber schnell von ihm besänftigen und kann den freien Nachmittag mit ihm dann doch noch in vollen Zügen genießen. Als sie später erfährt, dass Jasmin und sie das Angebot bekommen haben, mit Tussi Attack bei einer renommierten TV-Show mitzumachen, ist Emily sofort Feuer und Flamme. Umso verständnisloser reagiert sie, als Jasmin deutlich zu verstehen gibt, das Angebot ablehnen zu wollen.