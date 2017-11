" /> Das passiert heute in den Soaps

17:30 Uhr, RTL: Unter uns

Elli muss notgedrungen ertragen, dass Paco und KayC zusammen auf Promo-Tour gehen. Auch Paco ist alles andere als erfreut von der Vorstellung, die nächsten Tage mit der anstrengenden KayC zu verbringen. Doch jede Beteuerung von Paco, dass Elli keinen Grund zur Eifersucht hat, verpufft, wenn Elli daran denkt, wie hinterhältig KayC sein kann - und daran, dass diese in Paco verliebt ist. Die sexy Dessous, die KayC mitnimmt und ein wichtiges Schlafutensil, das sie zu Hause lässt, lassen Ellis Eifersucht ins Unermessliche steigen.

18:00 Uhr, RTL II: Köln 50667

Dayana ist total aufgeregt, weil sie heute auch ihrem Bruder Bogdan offenbaren will, dass aus Sascha eine Frau geworden ist. Jule ist geschockt, als sie bei einem Einsatz Flo findet, der verprügelt wurde und dem sein Auto gestohlen wurde. Auch wenn sie im Streit auseinandergegangen sind, sorgt sie sich um Flo und bietet ihm an, mit in die WG zu kommen, bis er einen neuen Schlafplatz gefunden hat.

19:00 Uhr, RTL II: Berlin - Tag & Nacht

Krätze ist morgens wegen Ben völlig übermüdet. Claudia überzeugt ihn schließlich, zu einer Vaterberatung zu gehen, um wenigstens Elterngeld zu beantragen, da Krätze für sich selbst staatliche Unterstützung ablehnt. Jannes will mit Malte einen Bro-Tag verbringen, doch der hat einen Flirt mit Estelle aus Inges Tanzschule am Laufen. Malte zuliebe geht Jannes mit in die Tanzschule, wo Estelle versucht, hinter Maltes Rücken mit Jannes zu flirten.

19:05 Uhr, RTL: Alles was zählt

Maximilian erhält einen besorgten Anruf von Lena, die Alexander vermisst. Dieser ist in der Gewalt von Vincent, der Maximilian erpresst. Maximilian zieht notgedrungen die Übergabe der Drogen ohne die Polizei durch. Doch Kommissar Hohnert lässt sich nicht so einfach austricksen.

19:40 Uhr, RTL: Gute Zeiten, schlechte Zeiten

Sunny hat sich zwar dazu bereiterklärt, Lilly zu helfen, Chris zur Rückkehr nach Berlin zu bewegen, macht aber entschieden klar, dass sie sonst nichts mit ihm zu tun haben will. Und dass sie Felix´ Version der Geschichte glaubt. Denn Felix gibt ihr das Gefühl, sie auf Händen zu tragen und so sehr zu lieben, dass er ihr nie wehtun würde. Aber Sunny wird klar, dass sie schon einmal einem Mann blind vertraut hat und am Ende bitter enttäuscht wurde.