" /> Das passiert heute in den Soaps

17:30 Uhr, RTL: Unter uns

Sina kann Elli gegenüber nicht verbergen, wie schwer es ihr fällt, auf das Wissenschaftsprojekt und damit auf die Zeit mit Lukas zu verzichten. Doch sie glaubt, dass sie sich ihn nur aus dem Kopf schlagen kann, wenn sie ihm aus dem Weg geht. Bambi hat derweil eine sehr unangenehme Begegnung mit seinem Rivalen. Während Bambi sich schwört, den arroganten Lukas in die Schranken zu weisen, versucht der gerade Sina davon zu überzeugen, dass er der Richtige für sie ist. Ein Appell, der Sina nicht kalt lässt.

18:00 Uhr, RTL II: Köln 50667

Zwischen Holly und Jan herrscht immer noch Streit um Leas Glaubwürdigkeit. Doch Holly bekommt erste Zweifel an Lea, als sie in deren Badezimmer ein Fläschchen mit K.O.-Tropfen entdeckt. Lina lässt sich durch Bens Hartnäckigkeit dazu bewegen, doch mit ihm zu reden. Bei dem Gespräch regt sie sich aber so auf, dass sie im ersten Moment gar nicht bemerkt, dass sie Blutungen bekommen hat.

19:00 Uhr, RTL II: Berlin - Tag & Nacht

Milla ist nach dem Sex mit Leon am Vortag immer noch völlig aufgewühlt und will ihm aus dem Weg gehen. Doch als Leon sie voller Hoffnung, wieder mit ihr zusammenzukommen, im Matrix aufsucht, erträgt sie seine Nähe nicht. Krätze ist verzweifelt, da er nach seiner Kündigung in der Werkstatt nun zwar Zeit für seinen Sohn, aber kein Geld mehr hat. Beim Zahnarzt erfährt er von anderen Müttern von PEKIP - einer Frühförderung für Kleinkinder.

19:05 Uhr, RTL: Alles was zählt

Nachdem sich Jenny und Deniz wieder versöhnt haben, steht immer noch die Frage im Raum, wie sie auf die Forderung ihres Investors, Tim zu ersetzen, reagieren sollen. Deniz möchte Pachlhuber am liebsten die Stirn bieten, ist aber Jenny zuliebe bereit, einzulenken. Doch Jenny ist inzwischen zu derselben Überzeugung gelangt, wie Deniz.

19:40 Uhr, RTL: Gute Zeiten, schlechte Zeiten

Während Chris vor seiner drohenden Gefängnisstrafe flieht, versucht Lilly, ihn zu überzeugen zurückzukommen, bevor die Polizei mitbekommt, dass er Berlin trotz seiner Haftauflagen verlassen hat. Sogar ihre Medizinerkarriere setzt sie aufs Spiel. Aber Chris nimmt nicht einmal ihre Anrufe an. Lilly weiß sich nicht anders zu helfen, als Sunny einzubeziehen. Sie ist sicher, dass sie die Einzige ist, die Chris dazu bewegen kann, zurückzukommen.