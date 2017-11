" /> Das passiert heute in den Soaps

17:30 Uhr, RTL: Unter uns

Benedikt muss akzeptieren, dass er das Insolvenzverfahren nicht länger hinauszögern kann. Bemüht gefasst bittet er Robert, die Mitarbeiter zu einer Versammlung zusammenzurufen. Öffentlich muss er zugeben, dass die Firma vor der Pleite steht und viele Menschen ihre Jobs oder ihr Geld verlieren werden. Ein gekränkter Valentin zeigt seinem Vater nur Verachtung. Und als Benedikt Andrea anruft, um Halt bei ihr zu finden, weist diese ihn ab. Benedikt ist ganz allein mit seinem Scheitern.

18:00 Uhr, RTL II: Köln 50667

Kevin bringt Dayana zum Weinen, weiß aber nicht, was er falsch gemacht hat. Später erfährt er, dass Dayana schon seit langem keinen Kontakt mehr zu ihrer Familie hat und sehr darunter leidet. Mel besucht Alex in der JVA. Die beiden hoffen, dass die Wahrheit bald rauskommt. Schließlich hat Lea jetzt ihren Termin bei der Psychologin.

19:00 Uhr, RTL II: Berlin - Tag & Nacht

Vincent bittet Milla, mit ihm Berlin zu verlassen und in Ulm neu anzufangen, doch Milla erteilt ihm eine Abfuhr. Als Leon dies mitbekommt, provoziert er Milla. Basti bereut es, Hund Mucki am Tag zuvor weggegeben zu haben. Als er versucht, Mucki aus dem Tierheim zurückzuholen, gibt es dort bereits andere Interessenten für den Hund.

19:05 Uhr, RTL: Alles was zählt

Nachdem Johann sich weigert, Tim als Werbegesicht für das Kraftpaket zu akzeptieren, entscheidet sich Isabelle, in die Offensive zu gehen. Sie wirft ihm vor, Berufliches und Privates nicht trennen zu können. Das ändert zwar nichts an Pachlhubers Meinung, aber immerhin beeindruckt sie ihn damit so sehr, dass alte Gefühle wieder erwachen.

19:40 Uhr, RTL: Gute Zeiten, schlechte Zeiten

Elena und Gerner verbringen verliebt die Nacht miteinander. Doch beiden ist klar, dass die Gründe, die so lange gegen ihre Gefühle gesprochen haben, deswegen längst nicht vom Tisch sind. Beide beschließen, einander Zeit zu geben, um zu sehen, was das zwischen ihnen ist, und ihre Beziehung vorerst nur heimlich zu leben.