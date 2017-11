" /> Das hat Matthew Perry gegen eine "Friends"-Reunion

Für viele Fans wäre ein "Friends" -Revival das höchste der Gefühle. Doch leider wird das wohl eine Traumvorstellung bleiben - zumindest wenn es nach Matthew Perry (47, "17 Again" ) geht. Warum er sich vehement dagegen sträubt, erzählte der Darsteller der Figur Chandler Bing nun in einen Interview mit dem Branchenportal "Variety". Eine Neuauflage der berühmten Sitcom sei für ihn der reinste Albtraum. Und das im wahrsten Sinne des Wortes.

"Ich habe diesen immer wiederkehrenden Albtraum", sagte er im Gespräch. In seinem Traum finde die Reunion mit seinen Co-Stars Jennifer Aniston (48), Courtney Cox (52), Matt LeBlanc (49), David Schwimmer (50) und Lisa Kudrow (53) regelmäßig statt. Doch dann entwickle sich dieses Szenario stets zum Desaster. "Wir machen eine ganze Serie, wir kommen zurück und niemand interessiert sich dafür. Also falls mich irgendjemand fragt, werde ich Nein sagen." Er persönlich sehe keine Chance, an den Erfolg der Serie, die 2004 eingestellt wurde, anknüpfen zu können.