" /> "Das Sommerhaus der Stars": Diese Promipaare sind dabei

"Das Sommerhaus der Stars - Kampf der Promipaare" geht im Sommer bei RTL in die zweite Staffel. Nun stehen auch die acht Promipaare fest, die gegeneinander in verschiedenen Spielen antreten müssen. Wie der Kölner Privatsender mitteilt, ziehen diese Stars mit ihren Partnern ein:

Schauspieler Martin Semmelrogge (61, "Das Boot") und Ehefrau Sonja Semmelrogge (53), Model und DJane Giulia Siegel (42) und Koch Ludwig Heer (36), Ex-Dschungelcamperin Helena Fürst (43) und Schlagersänger Ennesto Monte (42), Model Nico Schwanz (39) und Ex-"Bachelor"-Kandidatin Saskia Atzerodt (25), "Bachelorette"-Macho und Ex-Dschungelcamper Aurelio Savina (39) und Freundin Lisa Freidinger (28), TV-Schrottplatz-Star Manni Ludolf (54) und Ehefrau Jana Ludolf (30), NDW-Star Markus Mörl (57, "Ich will Spaß" ) und Sängerin Yvonne König (46) sowie das schwule "Hot oder Schrott"-TV-Paar Hubert Fella (49) und Matthias Mangiapane (34).

Die acht Promipaare werden für zwei Wochen unter einem Dach leben und stehen dabei unter ständiger Beobachtung von Kameras. Um noch mehr Feuer in die Promi-WG zu bringen, werfen sich die Paare gegenseitig raus. Wer am häufigsten von den anderen Promipaaren nominiert wurde, fliegt. Das Siegerpärchen darf sich am Ende über ein Preisgeld von 50.000 Euro freuen. Welche Promis die Krallen im Haus am meisten ausfahren, zeigt RTL ab Mittwoch, den 2. August, um 20:15 Uhr.