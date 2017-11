" /> "Dance Dance Dance": Christine Neubauer soll das Tanzbein schwingen

Kaum ist das Finale von "Let's Dance" ausgestrahlt, bereitet RTL seine nächste Tanzshow vor. Die zweite Staffel von "Dance Dance Dance" steht an und der Sender soll bereits seine erste Kandidatin gefunden haben. Schauspielerin Christine Neubauer (54, "Die Holzbaronin" ) soll nach Informationen der "Bild" im Fernsehen das Tanzbein schwingen.

Allerdings werde sie dem Bericht zufolge nicht mit ihrem Lebensgefährten José Campos (50) in der Show auftreten. Wie ein nicht weiter genannter Insider dem Blatt verraten hat, habe der Chilene freiwillig verzichtet. Ihr Tanzpartner soll stattdessen Schauspielkollege Gedeon Burkhard (47, "Kommissar Rex" ) sein.

"Dance Dance Dance" gibt es seit dem Jahr 2016. In der Show stellen prominente Paare ihr Tanzkönnen unter Beweis. In der ersten Staffel waren unter anderem Daniela Katzenberger (30) und Lucas Cordalis (39) mit dabei. Den Sieg sackten Turner Philipp Boy (29) und Ski-Freerider Bene Mayr (28) ein. Die Show startete Anfang September 2016, wurde aber bereits im Sommer 2016 aufgezeichnet. In der Jury saßen Sophia Thomalla (27), DJ BoBo (49) und Cale Kalay.