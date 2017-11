" /> "DSDS"-Siegersong dieses Mal ohne Unterstützung von Dieter Bohlen

Der diesjährige "Deutschland sucht den Superstar"-Sieger hat ein schweres Los gezogen. Denn er oder sie wird es ohne die Hilfe von Pop-Titan Dieter Bohlen (63) schaffen müssen. Der "Bild"-Zeitung erklärte Bohlen, dass er dieses Jahr nicht am Siegersong mitwirken werde. Er hat offenbar einfach zu viel anderes zu tun.

"Für mich ist es dieses Jahr wirklich unmöglich, das mit voller Energie durchzuziehen", so der Erfolgsproduzent. Er sitze gerade in drei Studios, arbeite an neuen Alben von Andrea Berg und Vanessa Mai und remixe parallel alte Hits von Modern Talking.

Andere schafften es auch ohne Bohlen

Doch verzweifeln muss der diesjährige Superstar trotzdem nicht. Schließlich ist es nicht das erste Mal, dass Dieter Bohlen nicht am Siegersong mitarbeitet. Auch bei Tobias Regner (2006, "I Still Burn" ), Thomas Godoj (2008, "Love Is You" ) und Aneta Sablik (2014, "The One" ) ging er nicht mit ins Studio - und trotzdem landeten alle Singles auf Platz eins der Charts.

"Deutschland sucht den Superstar" läuft noch bis zum 06. Mai immer samstags um 20:15 Uhr bei RTL. In der nächsten Liveshow lautet das Motto "Filmhits" und die verbliebenen acht Kandidaten werden vier Duette live vor der Jury performen.