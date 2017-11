" /> "DSDS" 2017: Für diese drei Kandidaten ist es vorbei

Für drei von insgesamt 13 Liveshow-Kandidaten war es bei "Deutschland sucht den Superstar" nach der ersten Mottoshow "Partyhits" vorbei: Mihaela Cataj, Matthias Bonrath und Angelika Ewa Turo sind raus. Weder Matthias mit "Sex On Fire", noch Mihaela mit "You're The One That I Want" oder Angelika mit "100.000 leuchtende Sterne" erhielten genug Anrufe, um weiterzukommen.

Dabei bekam Matthias Bonrath (20) nach seinem Auftritt noch Jury-Lob. Dieter Bohlen meinte: "Top Auftritt, tolle Stimme - der Mann hat es drauf." Und auch bei Mihaela Cataj (24) war die Jury anderer Meinung als die Zuschauer: "Das war mega toll", befand der Poptitan. Von Angelika Ewa Turos (28) Auftritt war H.P. Baxxter dagegen genau wie die Zuschauer nicht ganz überzeugt... Während diese drei sich aus der Show verabschiedeten, geht es für diese Kandidaten weiter:

Die nächste Runde

Duygu Goenel (22) überzeugte mit "When Love Takes Over" von David Guetta feat. Kelly Rowland. Ivanildo Kembel (40) versprühte gute Laune mit "Happy" von Pharrell Williams, Alexander Jahnke (29) holte sich die Sympathie von Jury und Zuschauern auf der Livebühne mit "Ich & Du" von Gestört aber GeiL feat. Sebastian Hämer. Chanelle Wyrsch (20) sang "Ich werde lächeln wenn du gehst" von Andrea Berg und begeisterte nicht nur "DSDS"-Juror H.P. Baxxter mit ihrer "natürlichen Ausstrahlung".

Ebenfalls weiter: Ruben Leon Mateo (20) mit Ricky Martins "Maria (Un, dos, tres)", Maria Voskania (29) mit "I'm Outta Love" von Anastacia, Nesthäkchen Noah Schärer (16) mit "Yeah 3x" von Chris Brown. Monique Simon (21) überzeugte mit "Rockabye" von Clean Bandit feat. Sean-Paul & Anne-Marie. Sandro Brehorst (18) punktete mit "Waiting For Love" von Avicii vor allem bei H.P. Baxxter und Michelle. Und Armando Sarowny (26) kam mit "Don't You Worry Child" von Swedish House Mafia bei "DSDS" eine Runde weiter. Die zehn Kandidaten dürfen dann am kommenden Samstag wieder auf die RTL-Bühne und sich vor der Jury aus Dieter Bohlen, Michelle, Shirin David und H.P. Baxxter sowie den Zuschauern beweisen.

