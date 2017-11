" /> "DSDS 2017": Alphonso Williams ist der neue Superstar

Alphonso Williams (54) ist der neue Superstar. Am Samstagabend stieg das Finale von "Deutschland sucht den Superstar" (RTL) und der 54-Jährige setzte sich dabei gegen Alexander Jahnke (29), Maria Voskania (28) und Duygu Goenel (23) durch. Er gewinnt nicht nur eine Prämie von 500.000 Euro, sondern auch einen Plattenvertrag bei Universal Music.

Im Finale begeisterte Alphonso Williams Jury und Zuschauer mit "Stop! In The Name Of Love" von The Isley Brothers, für Jurorin Michelle der Beweis, dass er "ein ganz großer Sänger" ist. Auch sein zweiter Song kam an: "Disco Inferno" von The Trammps. "Das ist dein Staffelhighlight. Du bist das Staffelhighlight!", lobte H.P. Baxxter nach dem Auftritt. Nach Alphonsos Finalsong "What Becomes Of The Broken Hearted" erhielt er mit 40,54 Prozent die meisten Stimmen - und durfte sich feiern lassen. Alexander Jahnke kam auf 30,91 Prozent, Maria Voskania auf 18,00 Prozent und Duygu Goenel auf 10,55 Prozent der Stimmen.

Alle Infos zu "Deutschland sucht den Superstar" im Special bei RTL.de