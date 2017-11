" /> "Chicago Med" & Co.: Diese Teams kümmern sich um die "Windy City"

Erfolgsproduzent Dick Wolf (70, "Law & Order" ) hat mittlerweile vier Serien in Chicago ansässig. Mit "Chicago Med" kommt am 12. Mai (VOX, 21:15 Uhr) das dritte Team ins deutsche Free-TV. Welche Teams es noch gibt, lesen Sie hier.

"Chicago Fire"

Seit 2012 riskieren die Feuerwehrmänner und -frauen von Firehouse 51 ihr Leben für die Bürger in Chicago. Sie haben schon unzählige Menschen aus brennenden Häusern oder Unfallautos gerettet. Neben den actionreichen Rettungsaktionen erhalten Fans in "Chicago Fire" auch Einblicke in das Privatleben der Lebensretter. Lady Gagas (31) Ex-Verlobter Taylor Kinney (35) sorgt als Lieutenant Kelly Severide ebenso für reichlich Wirbel wie "Sex and the City" -Star David Eigenberg (52), der in New York einst Miranda Hobbes' (Cynthia Nixon) Mann Steve Brady verkörperte.

"Chicago P.D."

Im Jahr 2014 kam mit "Chicago P.D." das Spin-off des Police Departments hinzu. Sergeant Hank Voight, gespielt von Jason Beghe (57), gilt als gnadenloser Cop, der seinen eigenen Regeln folgt. Ihm zur Seite stehen unter anderem seine Ziehtochter Detective Erin Lindsay (Sophia Bush), Detective Jay Halstead (Jesse Lee Soffer) und Detective Antonio Dawson (Jon Seda), der wiederum eine Schwester bei der Feuerwehr aus "Chicago Fire" hat. In "P.D." sind Drogenhandel, Mord oder Raubüberfälle an der Tagesordnung. Und was läuft da zwischen Erin und Jay? Beziehungen unter Kollegen verstoßen gegen Voights Regeln...

"Chicago Med"

2015 wurde die Serien-Reihe um "Chicago Med" erweitert. Die Ärzte des Chicago Medical Centers werden mit medizinischen Notfällen, ethischen Dilemmas und schwerwiegenden Entscheidungen konfrontiert. Neben dem Leben ihrer Patienten müssen sie auch ihr Privatleben in den Griff bekommen. Die schwangere Kinderärztin Dr. Natalie Manning (Torrey DeVitto) versucht etwa die Trauer über ihren kürzlich im Militäreinsatz verstorbenen Mann vor ihren Patienten zu verbergen. Dabei weicht Dr. Will Halstead (Nick Gehlfuss) nicht von ihrer Seite, der Bruder von Detective Jay Halstead (Jesse Lee Soffer) aus "Chicago P.D.". Zudem sorgen die unkonventionellen Behandlungsmethoden von Dr. Connor Rhodes (Colin Donnell) für reichlich Zündstoff im Krankenhaus.

"Chicago Justice"

Das vierte und bisher letzte Spin-off aus der "Windy City" heißt "Chicago Justice" und feierte im März 2017 Premiere in den USA. Wie der Name verrät, dreht sich hier alles um die verschiedenen Institutionen des Gerichtssystems. Staatsanwalt Peter Stone (Philip Winchester) wird von Chef-Ermittler Antonio Dawson (Jon Seda) unterstützt, der Voight und sein Team von "Chicago P.D." den Rücken gekehrt hat. "Chicago Justice" wurde mit einem Crossover-Event ins Leben gerufen, in dem Figuren aus allen vier Serien zu sehen waren. Crossovers zwischen den vier Shows sind allein wegen der Verwandtschaftsverhältnisse keine Seltenheit. Doch auch bei etlichen Fällen arbeiten die Teams zusammen.