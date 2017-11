Abschied von Helmut Kohl: Das Erste überträgt live

Das Erste ehrt den verstorbenen Altbundeskanzler Helmut Kohl am Samstag, den 1. Juli, mit einer Sondersendung. Der Sender überträgt ab 17:10 Uhr live die Trauerfeierlichkeiten aus Speyer. Dabei wird sowohl das Requiem im Speyerer Dom, als auch das daran anschließende militärische Zeremoniell in voller Länge ausgestrahlt. Außerdem wird eine Zusammenfassung des europäischen Trauerakts aus Straßburg gezeigt, der bereits am Vormittag abgehalten wird.

Erst anschließend wird der Leichnam per Helikopter und Schiff nach Speyer gebracht. Helmut Kohl starb am 16. Juni in seiner Geburtsstadt Ludwigshafen im Alter von 87 Jahren. Er wird als erste Persönlichkeit in die Geschichte der Europäischen Union eingehen, die mit einem solchen Akt geehrt wird. Einen deutschen Staatsakt bzw. ein Staatsbegräbnis - wie für verstorbene Kanzler üblich - lehnte seine Witwe Maike Kohl-Richter ab.