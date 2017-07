Bosbach verlässt Maischberger-Talk: Die Netzgemeinschaft reagiert humorvoll

#Bosbachleavingthings Was gefühlte Realität mit Menschen so macht. Danke @ShahakShapira für die kurzweilige Mittagspause. pic.twitter.com/hZ0jl0GdNP — Little Miss Bang (@X0X00_1010) 13. Juli 2017

Da ist ein Bosbach hinter jeder Geschichte... #BosbachLeavingThings pic.twitter.com/kBUwCb1oPw — Sheognully (@g0lgrim) 13. Juli 2017

"Das hat mit Diskussion überhaupt nichts zu tun und daran möchte ich mich nicht mehr beteiligen." #BosbachLeavingThings pic.twitter.com/vgXrTFVGCS — Der Gazetteur (@dergazetteur) 13. Juli 2017

Am Mittwochabend gab es beim TV-Talk von Sandra Maischberger einen Eklat: Weil sich der CDU-Politiker Wolfgang Bosbach von der linken Aktivistin Jutta Ditfurth gestört fühlte, verließ er die Fernsehsendung . "Frau Ditfurth ist persönlich, vom Verhalten, und von ihrer - in Anführungszeichen - Argumentation unerträglich", sagte der Bundestagsabgeordnete, bevor er aufstand und die Talkrunde verließ, in der über die schweren Krawalle beim G20-Gipfel in Hamburg diskutiert wurde.Der Eklat wurde selbstverständlich lang und breit in allen Aspekten diskutiert. Einen kreativen wie humorvollen Beitrag leistete dabei die Netzgemeinschaft auf Twitter. Unter dem Hashtag #bosbachleavingthings stellten mehrere User Bilder ins Netz, auf denen der CDU-Politiker per Photoshop in mehr oder weniger bekannte Fotos der Zeitgeschichte geschnitten wurde.Hier eine kleine Auswahl: