1 / 1

Zwei Polizisten zielen am 25.01.2018 während eines Militäreinsatzes in der Favela «Rocinha» in Rio de Janeiro (Brasilien) mit ihren Waffen. Polizei und Soldaten versuchen die Macht der Drogenbanden zu brechen. In Fortaleza starben bei einem Angriff mindestens 14 Menschen. Foto: Leo Correa/AP/dpa