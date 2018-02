Schülerin tot in Teich entdeckt: Am Dienstagmorgen (30. Januar 2018) wurde eine 17-jährige Abiturientin im Geleitsteich in Planitz bei Zwickau (Sachsen) tot aufgefunden. Die Leiche wurde gegen 7.30 Uhr entdeckt.



Gegenüber "Tag24" äußerte sich ein Polizeisprecher, dass bisher in alle Richtungen ermittelt werde. Die Todesursache steht derweil noch nicht fest. Die örtliche Kriminalpolizei hat den Fall übernommen und leitet die Ermittlungen.