Zwangsprostitution und Menschenhandel: Frau (79) und zwei Männer aus Aurich verdächtigt

Verdacht der Zuhälterei, des Menschenhandels und der Zwangsprostitution: Wie die Staatsanwaltschaft Aurich und die Polizeiinspektion Aurich Wittmund (Niedersachsen, Ostfriesland) mitteilen, wurden zwei Männer (23 und 51 Jahre alt) und eine Frau (79 Jahre alt) wegen Zuhälterei, Menschenhandels und Zwangsprostitution verdächtigt.



Die drei Verdächtigen sollen laut Polizei seit 2014 Frauen im Alter von 18 bis 25 Jahren als Prostituierte aus Osteuropa angeworben haben. Teilweise wurde eine andere Tätigkeit vorgespielt. Anschließend sollen die Frauen von den Verdächtigen ausgebeutet worden sein. Sie waren in Bordellen in Südbrookmerland und Neermoor beschäftigt.



Haftbefehle vollstreckt

Am Mittwoch (31. Januar 2018) fanden Hausdurchsuchungen in Aurich/Wittmund sowie den Landkreisen Aurich und Leer statt. Sechs Wohnungen beziehungsweise Häuser wurden durchsucht.

Die den Behörden vorgelegenen Haftbefehle gegen die 79-Jährige und den 51-Jährigen konnten vollstreckt werden. Die Verdächtigen wurden in eine Justizvollzugsanstalt gebracht.



Die Ermittlungen der Behörden dauern noch an.