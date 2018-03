Zu teuer? Polizei kann Sprit nicht mehr bezahlen

Polizei in Nordrhein-Westfalen kann Sprit nicht mehr bezahlen: Laut einem Bericht der "Rheinischen Post" sieht sich die Polizei in NRW einer Flut von Lieferungsmahnungen ausgesetzt. Laut den Medium, welches sich auf ein Schreiben aus internen Polizeikreisen bezieht, ist bei der Polizei von erheblichen Rückständen bei Zahlungen die Rede.



Dementsprechend häufen sich die Mahnungen im Briefkasten der NRW-Polizei. Im Schreiben, das der "Rheinischen Post" vorliegt, richtet sich die verantwortliche Stelle des Landesamtes für zentrale Polizeiliche Dienste (LZPD) an alle Polizeibehörden des Bundeslandes und kündigt an, dass sämtliche Mahnungen an einen neu eingerichteten Einsatzabschnitt "Mahnungswesen" geschickt werden sollen.



Sprit, Mieten, Renovierungen

Schuld für den Zahlungsrückstand soll ein neu eingeführtes zentralisiertes Rechnungswesen sein, das für Schwierigkeiten im Zahlungsverkehr gesorgt hat. Dem Direktor der "LZPD" nach, seien noch 23.000 Rechnungen zu zahlen.



Teil dieser unbezahlten Rechnungen sind auch Tankrechnungen der Einsatzfahrzeuge. Neben diesen Rückständen fällt wohl Geld für Renovierungsarbeiten, Werkstattrechnungen und Mieten an.