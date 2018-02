Wuppertal: Polizei erschießt Mann in Mehrfamilienhaus - was steckt dahinter?

Mann bei Polizei-Einsatz in Wuppertal tödlich verletzt: Am Freitag (9. Februar 2018) wurde ein Mann von der örtlichen Polizei getötet. Der Vorfall ereignete sich gegen 12.15 Uhr im Wuppertaler Stadtteil Elberfeld (Nordrhein-Westfalen). Im Rahmen eines Ermittlungsverfahrens waren Spezialeinsatzkräfte am Einsatz beteiligt.



Der Mann wurde wohl in einem Mehrfamilienhaus "durch einen Schuss tödlich verletzt" teilte die Polizei Wuppertal mit.

Die Hintergründe des Falls sind derzeit noch unklar. Die Ermittlungen laufen noch.