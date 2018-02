Würzburg: Unbekannter Mann schlägt 14-jähriger Schülerin mit Faust ins Gesicht

Unbekannter Mann fasst dem Mädchen an die Brust





Wer kennt diesen Mann?



Würzburg Innenstadt: Am Montagabend wurde eine 14-jährige Jugendliche im Ringpark von einem bislang unbekannten Mann beleidigt und geschlagen. Der Geschädigten gelang es anschließend davon zu laufen.Laut Aussage der Polizei war die Schülerin gegen 17.45 Uhr alleine mit ihrem Hund im Ringpark, etwa im Bereich zwischen der Martin-Luther-Straße 15 und dem Rennweger Ring 11, unterwegs. Auf ihrem Weg begegnete sie einem Mann, der bei den Bänken in der Parkanlage stand. Als sie an ihm vorbei ging, rief er ihr Beleidigungen hinterher. Die Jugendliche blieb kurz stehen, um sich zu dem Täter umzudrehen. Dieser kam auf sie zu und fasste ihr über ihrer Jacke an den Brustbereich, so die Polizei. Als die Geschädigte zurückwich, schlug ihr der Unbekannte mit der Faust ins Gesicht. Die Schülerin rannte danach sofort davon.Der bislang unbekannte Täter wird als etwa 1,80 m groß, schlank und circa 45 Jahre alt beschrieben. Zur Tatzeit war er mit einem schwarzen Kapuzenpulli und dunkelblauer Jeans bekleidet. Seine Aussprache war fränkisch und wirkte verwaschen. Möglicherweise stand er zum Zeitpunkt der Tat unter Alkoholeinfluss.Wer sachdienliche Hinweise zu dem Täter geben kann, wird gebeten, sich bei der Polizeiinspektion Würzburg-Stadt unter der Telefonnummer 0931/457-2230 zu melden.