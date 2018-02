Leiche in Trümmern gefunden - Wohnhaus in Sachsen-Anhalt explodiert

Ein Mensch ist bei einer Explosion in einem Wohnhaus in Sachsen-Anhalt ums Leben gekommen. Ob es sich dabei um den vermissten Eigentümer handelt, stand am Freitagnachmittag noch nicht fest. Die Leiche war in den Trümmern des Hauses in Halberstadt gefunden worden.



Als Ursache für die Explosion wird Gas vermutet. Das schreckliche Geschehen ereignete sich gegen 4.00 Uhr früh. Dabei wurde eine Doppelhaushälfte vollständig zerstört, die andere stark beschädigt. Ein Bewohner erlitt Verletzungen. Auch umliegende Häuser wurden von umherfliegenden Trümmerteile beschädigt. Die Kriminalpolizei sieht den Angaben zufolge keine Anhaltspunkte für ein Fremdverschulden oder für eine Suizidabsicht.